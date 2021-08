Remasterovaný Quake je venku. Přináší vylepšenou grafiku i nový datadisk

20. 8. 2021 16:30 | Novinky | autor: Jiří Svák

Tak je to oficiálně konečně venku. Na QuakeConu, k 25. výročí značky, oznámila Betheda remaster původního Quakea. O tom, že se chystá reinkarnace legendární střílečky, jsme se sice dozvěděli už s předstihem, ale dosud nebylo jasné, co remaster přinese. Teď už to máme černé na bílém a rovnou i s vydáním – Bethesda remasterovaný Quake po oznámení obratem vypustila do světa, takže pokud jste se těšili na pořádnou dávku nostalgie, můžete si ji aplikovat ihned po přečtení tohoto článku.

Vylepšený Quake je v prvé řadě opětovným vydáním na moderní platformy. Kromě domovského PC poběží i na PlayStationu, Xboxu a Nintendu Switch. Nativní verze pro konzole nové generace PlayStation 5 a Xbox Series X|S je ve výrobě, do té doby bude hra fungovat v režimu zpětné kompatibility. Jakmile bezplatný update dorazí, budete si moci na konzolích užít frenetickou akci až ve 4K při 120 FPS.

zdroj: Foto: Bethesda

Ochuzeni nebudete ale ani teď. Remaster se 4K počítá již v základu, na podporovaných platformách (tedy především na PC) nabízí i widescreen. Rovněž došlo k podstatnému vylepšení grafiky hry, což zahrnuje detailnější modely, dynamické nasvícení, vyhlazování, hloubku ostrosti a další vizuální pozlátko, aby oči novodobého hráče tolik netrpěly.

Remaster obsahuje všechny původní datadisky a navíc i zbrusu novou kampaň od studia MachineGames, vývojáře Wolfenstein: The New Order nebo Wolfenstein II: The New Colossus. Podpora multiplayeru je samozřejmostí, nově však budou moci hráči zápasit napříč všemi platformami díky cross-playi. K tomu přibudou dedikované servery pro Deathmach, a pokud by vám náhodou scházeli protivníci nebo parťáci v týmu, můžete si je doplnit AI loutkami. Vrací se také co-op ve split-screenu, abyste si hru mohli užít až se třemi dalšími spoluhráči na jedné obrazovce.

Zachována zůstala i podpora modifikací, takže na PC si můžete hru okořenit čtvrtstoletím prověřenými výtvory komunity. Add-ony budou později funkční i na konzolích, kde budou postupně přibývat dle výběru vývojářů (jako první v plánu je Quake 64).

Pro aktuální majitele Quake je update na remaster zdarma, ostatní si ho mohou zakoupit na platformě podle své libosti.