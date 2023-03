Remake Silent Hillu 2 už je prý skoro hotový

23. 3. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Oznámení staronového Silent Hillu 2 vzbudilo v hráčské obci mohutný ohlas – ještě aby ne, když se jedná o vzkříšení slovutné hororové série po dlouhých letech spánku. Polské studio Bloober Team, kterému byl vývoj svěřen, se ale zatím o moc detailů, na co se vlastně máme připravit, nepodělilo.

Ano, tušíme, jak bude titul hardwarově náročný, a vyslechli jsme si sliby marketingové divize o tom, kterak se tvůrci chystají předělávat klasiku s nebývalým citem a bázlivým respektem k originálu, čemuž má pomoci i fakt, že na vývoj dohlíží i designér původní hry Masahiro Itó a skladatel Akira Jamaoka. Ale nic konkrétnějšího, hmatatelnějšího, stále nepřišlo.

O to zvláštněji pak působí prohlášení, se kterým v rozhovoru vyrukoval šéf studia Piotr Babieno. „Silent Hill 2 je technicky hotový. Neznamená to, že by vývoj byl úplně u konce, ale jsme blízko. Plánování data vydání nicméně leží v provenienci našich partnerů – jak bude vypadat reklamní kampaň a kdy titul vyjde, tak není úplně v našich rukách,“ řekl.

Poté vysvětlil záměry studia do budoucna: „Pomalu opouštíme koncept vyprávění pomocí prostředí a přesouváme se ke hrám založeným na mechanismech, které jsou povědomé širokému spektru obecenstva.“

Jako příklad Babieno uvedl, že dosavadní hry studia prodaly nanejvýš dva miliony kopií, ale že survival horory se dle výzkumu trhu prodávají lépe. „Můžeme předpokládat, že deset milionů prodaných kopií je číslo, na které pro nás bude brzy reálné dosáhnout,“ dodal.

zdroj: Konami

Ambice studiu rozhodně nechybí, to se musí nechat. Během března ohlásilo přechod na novou strategii, jejímž hlavním cílem je se do roku 2027 stát lídrem herního hororového žánru. „Abychom se mohli stát nejlepším hororovým studiem, musíme se víc soustředit na vydavatelskou aktivitu a produkovat víc projektů než jednu hru co rok a půl či dva roky. Proto se chystáme více spolupracovat se strategickými partnery,“ komentuje to Babieno.

„Cheme využít nejen hororové hry, ale i hororové filmy, seriály a knihy. Netajíme se tím, že chceme být tam, kde jsou Ninja Theory nebo Naughty Dog,“ doplnil v narážce na úspěch hraného The Last of Us a skutečnost, že se seriálový úspěch výrazně promítl i do prodejů her.

Takovým prohlášením jednak mohl mít na mysli třeba chystaný seriál na motivy The Medium, ale také se v tomto případě uzavírá kruh a my se můžeme vrátit k diskutovanému Silent Hillu 2. Možná si vzpomínáte, že nedávno světem proběhla zpráva o ukončení předprodukční fáze nového filmu Return to Silent Hill, který by se příští měsíc měl začít naostro natáčet.

Vzhledem ke stylu, kterým se Babieno vyjadřoval, by nebylo s podivem, kdyby jejich chystaný herní Silent Hill počítal s vydáním v tandemu s tím filmovým. Jenže ten s největší pravděpodobností dorazí až napřesrok. Jaký smysl má ale v takovém případě již nyní tvrdit, že je přeleštěný Silent Hill 2 prakticky hotový?

Nechme se překvapit, jak se situace nakonec vyvine. Zapomenout také nesmíme, že Silent Hill 2 od Bloober Teamu není jediné želízko, které má hororová značka momentálně v ohni – chystá se i Silent Hill: Townfall od skotského studia No Code a Silent Hill F od studia NeoBards, jehož scénář píše uznávaný japonský autor vizuálních novel známý pod pseudonymem Ryukishi07.