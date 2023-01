Bloober Team se dušuje, že Silent Hill 2 předělá s citem

6. 1. 2023 13:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Polské studio Bloober Team hlásá, že k modernizaci hororové klasiky Silent Hill 2 přistupuje s citem a velkou dávkou pokory. Když loni v říjnu Konami oznámilo, že remake kultovního hororu svěřilo studiu, které stojí za Layers of Fear, Blair Witch a The Medium, neskákal jsem do stropu nadšením. Dosavadní tvorba vývojářů je dle mého názoru postavená na laciných klišé, předvídatelných lekačkách a horko těžko zvládá budování dusivé atmosféry nebo znepokojivého psychologického děsu, které tak skvěle uměly právě první dva díly série Silent Hill.

Šéfka marketingu studia Anna Jasińská nás však ujišťuje, že vývojáři jsou si plně vědomi toho, s jakou značkou zacházejí. „Nebyli jsme jediným uchazečem o vývoj tohoto projektu. Ve hře byla i jiná studia, ale náš koncept se nakonec Konami líbil nejvíce," přiblížila situaci Jasińská s dovětkem, že řada zaměstnanců studia jsou obrovskými fanoušky původních her, a proto k remaku přistupují s bázní a pokorou.

zdroj: vlastní video redakce

„Tlak na nás je obrovský, protože pracujeme s jedním z nejlepších psychologických hororů vůbec. Chceme se držet originálu a hru opět na další roky opět dostat na výsluní," dodala Jasińská.

Remake Silent Hillu 2 by i přesto měl některé prvky modernizovat, aby odpovídaly standardům třetí dekády 21. století. Hra poběží na Unreal Enginu páté generace, dostane kameru z pohledu třetí osoby, přepracování se dočká soubojový systém a některé lokace. Příběhově by se však remake měl držet v mezích originálu.

Na hru dohlíží také původní designér monster Masahiro Itó i skladatel Akira Jamaoka. Remake Silent Hill 2 bude nějakou dobu exkluzivním titulem pro PlayStation 5, následně se počítá s vydáním na PC. Datum vydání moderní předělávky ikonického hororu ale zatím neznáme.