Budoucnost Silent Hillu bude bohatá. Oznámeno několik her i film

19. 10. 2022 23:53 | Novinky | autor: Pavel Makal

Před několika okamžiky skončil stream Silent Hill Transmission, na kterém nám společnost Konami předestřela budoucnost značky Silent Hill. Ta je po zrušeném projektu Silent Hills už dlouhých sedm let mrtvá, pokud nepočítáme občasný nový merch, případně hostování Pyramid Heada v Dead by Daylight. Nyní to ale vypadá, že se probouzí k životu, a to s nebývalou dravostí.

Prvním projektem, který byl oficiálně oznámen, je remake druhého dílu. Potvrdily se také dlouhodobé spekulace, že tento nesnadný počin dostal za úkol polský Bloober Team. Ačkoli z toho radost nemám, jistou pojistku kvality slibuje dohled původního tvůrce designu monster Masahira Ita a samozřejmě i přítomnost hudebního skladatele Akiry Jamaoky.

Záběry ze samotného hraní jsme bohužel neviděli a někteří z nás si asi budou muset nějaký čas zvykat na vizáž protagonisty Jamese Sunderlanda, vývojáři i samotné vydavatelství Konami ale ve všech prohlášeních dávají najevo, že ke kultovní látce přistupují s respektem. Očekávat můžeme například moderní úhly kamery, inovovanou hratelnost a samozřejmě i detailnější prostředí a samotná monstra. Uvidíme, zda se bude i výrazněji sahat do příběhu, ze záběrů jsou ale jasně identifikovatelné fanouškům důvěrně známé scény z původní hry.

Remake Silent Hillu 2 bude konzolovou exkluzivitou pro PlayStation 5, vyjde ale i na PC. Dočkáme se jej snad někdy v příštím roce, přesnější termín ale zatím neznáme, byť má hra už nyní svou stránku na PlayStation Store.

Není to ovšem to jediné, co se kolem Silent Hillu děje. Dalším oznámeným titulem je Silent Hill: Townfall od studia No Clip ve spolupráci se společností Annapurna Interactive. I toto dílo se představilo trailerem, které samotnou hratelnost zatím skrývá a je zřejmé, že je projekt zatím v poměrně rané fázi. Vývojářský tým No Clip má za sebou horor Stories Untold a thriller Observation, i v případě této hry se autoři zavazují k respektu vůči zpracovávané látce, zároveň ale slibují přinést do ní něco nového. Více se dozvíme snad na počátku příštího roku.

zdroj: Konami

Další velký segment se týkal nové filmové adaptace s názvem Return to Silent Hill. Té se opět zhostí Christophe Gans, který režíroval i původní filmový Silent Hill z roku 2006 (naopak nemá na svědomí otřesné Revelations 3D) V novém filmu bude adaptovat druhý díl herní série, můžeme se tak těšit na filmové zpracování nešťastného Jamese Sunderlanda, který v mlžném městečku pátrá po své mrtvé ženě, která mu zdánlivě ze záhrobí poslala zvací dopis. Film je zatím v preprodukční fázi a casting a natáčení má teprve začít, nečekejte na něj tedy se zatajeným dechem.

Konami má novinky i pro fanoušky merche, budete si moci pořídit nové figurky Pyramid Heada, Jamese Sunderlanda, Marii i onoho zlotřilého psiska z bonusového konce hry, které má celou tu šlamastyku na svědomí.

Dalším představeným herním titulem je netradiční Silent Hill: Ascension, který prozatím nabízí více otázek než odpovědí. V zásadě zřejmě půjde o interaktivní film, který můžete sledovat s mnoha jinými fanoušky a ovlivňovat jeho děj, autorům jde o komunitní sdílení strachu, ať už si pod tím představujete cokoli. Projekt zjevně míří na generaci Twitche, která oceňuje sledování strašidelného obsahu se streamery. Zajímavou poznámkou je nicméně to, že rozhodnutí, která v rámci Ascension padnou, jsou trvalá a hráči tak mají možnost navždy ovlivnit kánon Silent Hillu. Na tomto projektu spolupracují společnost Genvid, herní část filmové a produkční společnosti J.J. Abramse Bad Robot, studio Behaviour a společnost DJ2, spuštěna bude příští rok.

zdroj: Konami

Opravdové překvapení si ovšem Konami nechalo na samotný závěr. Ukázalo totiž trailer (opět bez záběrů z hraní) na projekt Silent Hill f, úplně nový příběh, který nás navíc v rámci série vezme na velmi netradiční místo. Podíváme se totiž do Japonska 60. let minulého století a už z traileru je zřejmé, že minimálně vizuální styl a design monster bude velmi originální. Poněkud problematické je jméno vývojářského studia Neobards Entertainment, které má dosud na svědomí dva multiplayerové tituly ent Evil: Resistance and Re:verse. Doufejme, že Silent Hill f nebude spadat do stejného ranku, prozatím ale o hře nevíme vůbec nic bližšího.

zdroj: Konami

Jak to vypadá, bude budoucnost značky velmi bohatá, nezbývá než doufat, že Konami po tak dlouhé hibernaci nepřepálí start a dotáhne vše do šťastného konce. Mnoho pozitivních precedentů bohužel z nedávné minulosti nemáme.