Příští měsíc se začne natáčet nový filmový Silent Hill

16. 3. 2023 11:10 | Novinky | autor: Jan Slavík

Zpráv o různých chystaných filmových i seriálových adaptacích herních titulů prosakuje v poslední době ze všech stran tolik, že by nebylo s podivem, kdybyste zapomněli, že jednou z nich má být i nový filmový Silent Hill. Nezapomněli na to nicméně producenti – předprodukční fáze snímku se chýlí ke konci a od dubna se bude točit naostro.

Slovutná hororová série od Konami se doposud dočkala dvou filmových adaptací – jedné ještě jakž takž snesitelné z roku 2006 a jedné naprosto otřesné, která poskvrnila a zneuctila kinosály i vlastní předlohu v roce 2012.

Do režisérského křesla nového filmu Return to Silent Hill se znovu posadí Christophe Gans, který režíroval právě onen první filmový Silent Hill z roku 2006. Příběh se odrazí od herní zápletky druhého dílu: James Sunderland, mladý muž zlomený a se srdcem rozdrceným na prach ztrátou milované osoby, zahlédne nepravděpodobný záblesk naděje, když mu přijde tajemný dopis. Doufaje, že by oddělení od lásky nemuselo být až tak konečné, jak se zdálo, se vydává ji hledat do městečka Silent Hill. A najde tam noční můry.

„Město nalezne pozměněné neznámým zlem. Jak James sestupuje do temnot, setkává se s děsivými postavami, povědomými i neznámými, a přestává si být jistý vlastní příčetností, když se snaží pochopit realitu a vydržet dost dlouho na to, aby zachránil svou ztracenou lásku,“ hlásí oficiální synopse.

„Return to Silent Hill je mytologický milostný příběh o někom, kdo miluje tak silně, že je ochotný kvůli záchraně zajít až do samotných pekel,“ komentuje to režisér Gans. Tak to vidíte, vlastně nás čeká Orfeus s Eurydikou, jen s příchutí od Konami a antagonisty s jehlanem na krku.

Filmaři také ohlásili obsazení hlavních rolí: Protagonistu Jamese zpodobní Jeremy Irvine (War Horse), roli jeho zatím blíže nepojmenované ztracené lásky (o co, že to bude Mary) převezme Hannah Emily Anderson (Jigsaw). Scénář napsal sám Gans a spolu s ním William Josef Schneider (15-40) a Sandra Vo-Anh (Beauty and the Beast).

„S Christophem (Gansem) jsme blízce spolupracovali s našimi partnery v Konami, kteří zároveň vylepšují původní videohru, abychom také vytvořili verzi Silent Hillu vhodnou pro dnešní obecenstvo. Samozřejmě stále potkáte ikonická monstra, ale přijdou i úplně nová. Věříme, že náš film spolu s vylepšenou verzí hry od Konami požene značku kupředu po další roky,“ dodává jeden z producentů, Victor Hadida.

Žádné datum, na kdy zamlouvat lístky do kina, zatím nepadlo, ale vzhledem k fázi produkce by dávalo smysl první nebo druhé čtvrtletí 2024. Tak či tak je jisté, že se po dlouhých letech chystá alespoň nějaký vzruch ohledně značky – připomeňme, že krom odkazované přeleštěné dvojky se také pracuje na Silent Hill: Townfall od studia No Code a titulu s prozatímním označením Silent Hill F, který se bude odehrávat v Japonsku v šedesátých letech a píše ho známý japonský autor vizuálních novel.

Doufejme, že si chystaný remake Silent Hillu 2 a ostatní tituly po boku filmu Return to Silent Hill povedou o něco lépe než neslavný tandem herního Silent Hill Downpour a filmového Silent Hill Revelations, který poslal značku na celou dekádu k ledu. Anebo nic takového vlastně nepotřebujeme?