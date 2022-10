Trailer na Silent Hill: Townfall skrývá řadu tajemství. Hráči už některá objevili

24. 10. 2022 14:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Minulou středu proběhl event Silent Hill Transmission, během kterého jsme se dozvěděli o docela košaté plánované budoucnosti této dlouhé roky mrtvé značky z portfolia společnosti Konami. Celý obsah si v úhledné formě můžete projít tady, aktuální novinka se týká jedné konkrétní představené hry.

Řeč je o Silent Hill: Townfall, který pod hlavičkou Annapurna Interactive připravuje studio No Code. Už během představení nás kreativní ředitel projektu Jon McKellan upozornil, abychom si krátký teaser pustili vícekrát, protože je v něm skryto hned několik tajemství. Taková výzva je samozřejmě vodou na mlýn internetových badatelů, a tak na sebe první odhalení nedala dlouho čekat.

První drobná zjištění se týkají výjevů, které se v relativně rychlém sledu střídají na malé obrazovce kapesní televize. Kromě záběrů na opuštěnou ulici, chodbu domu, která připomíná P.T., a potemnělý koridor se vzduchotechnikou v nějaké průmyslové budově vidíme také znetvořenou, možná popálenou bytost. V traileru také zdánlivě zazní slova „Wow, is that really Alessa?“, tedy „Páni, je to vážně Alessa?“, což je odkaz na první díl herní série a na dívku, kolem které se celý základ herní mytologie točí.

Ještě zajímavějšího objevu se ovšem podařilo herním detektivům dosáhnout poté, co celý trailer konvertovali na MP3 a prohlédli jej ve spektrogramu. Objevili v něm totiž nápis Whatever Heart This Town Had Stopped Beating (Srdce, které tohle město možná mělo, přestalo tlouct). Objevily se tak například spekulace, že by se v rámci hry mohla kletba Silent Hillu rozšiřovat na jiná města.

Velmi pravděpodobně to nejsou poslední objevy a krátký trailer ještě skrývá nějaké trumfy v rukávu. O hře bychom se více měli dozvědět začátkem příštího roku, termín vydání je ale stejně jako u ostatních odhalených projektů zatím ve hvězdách.