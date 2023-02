Herní adaptace zažívají boom. Chystá se film Tetris

17. 2. 2023 15:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Herní průmysl malými krůčky, metr po metru dobývá i filmová plátna a streamovací služby. Masivní úspěch slaví HBO seriál The Last of Us i filmy podle Sonica, chystá se animovaný snímek s herní ikonou Mariem i závodní drama Gran Turismo. Koncem března pak vyjde na Apple TV na první pohled možná trochu bizarní film Tetris. Na trailer se můžete podívat výše.

Pokud byste čekali dokument o vzniku populární ruské hry, tak jste úplně vedle, protože Tetris bude thrillerem z konce studené války. Taron Egerton se v hlavní roli bude snažit ze Sovětského svazu vymámit autorská práva, aby z Tetrisu udělal světovou senzaci. Chybět nebude KGB, automobilové honičky ani příběh vzniku logického hitu, za kterým stojí Alexej Pažitnov.

Snímek režíruje Jon S. Baird, který natočil méně známé filmy jako Stan a Ollie nebo Špíňák. Tetris bude k zhlédnutí exkluzivně na Apple TV+ od 31. března.