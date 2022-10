Bloober Team chystá vlastní seriál podle The Medium

4. 10. 2022 15:49 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Bloober Team si pláclo s polskou produkční společností Platige Image. Společně připravují seriál na motivy svého loňského hororu The Medium. Na produkci bude důsledně dohlížet samotný autor herní předlohy, Piotr Babieno, společně s předním polským animátorem, Tomaszem Bagińským.

Platige Image nejsou v herním oboru žádnými nováčky, specializují se na digitální grafiku, 3D animace a speciální efekty, přičemž jejich animovaný krátký film The Cathedral z roku 2002 v Bagińského režii dokonce obdržel nominaci na Oscara. Vedle toho z jejich dílny pochází trailery a filmečky pro hry od CD Projektu – od intra prvního Zaklínače až po nejslavnější teaser na Cyberpunk 2077.

Bagiński se kromě toho z pozice výkonného producenta podílel na seriálovém Zaklínači pro Netflix a režíruje také připravovaný celovečerní film Knights of the Zodiac, který by do kin měl zamířit příští rok.

„Filmový i videoherní průmysl jsou mému srdci blízké a jsem velmi rád, že mám konečně příležitost je oba spojit. Moje radost je o to větší, že se na výrobě podílejí dvě polské firmy a na základě naší hry vznikne seriál. Příběh, který jsme ve hře vyprávěli, už ocenili hráči, a nyní bude mít příležitost ho prožít víc lidí. Nejnovější hity streamovacích platforem založené na hrách jako Cyberpunk: Edgerunners nebo Arcane ukazují, že je pro takové počiny ideální doba,“ komentuje nadcházející spolupráci Piotr Babieno, šéf Bloober Teamu.

Projekt seriálu na motivy The Medium je ale teprve v prvopočátku a patrně z něj nic moc konkrétního neuvidíme ještě pár let.