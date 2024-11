Remake Metal Gear Solid 3 vzniká kvůli mladším hráčům. Sérii neznají

11. 11. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Série Metal Gear Solid se probouzí ze zimního spánku, ke kterému se uložila skoro před 10 lety s vydáním The Phantom Pain a následným odchodem Hidea Kodžimy z Konami. Vloni vyšla Master Collection starších dílů na moderní systémy, za rohem je remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na nejmodernějším enginu a doufejme, že to nejsou ojedinělé výstřely do tmy a že o legendárním Big Bossovi, případně jeho synech, ještě uslyšíme.

Dalo by se namítat, proč se série oprašuje zrovna teď a proč zrovna třetím dílem. Na druhou otázku se dá jednoduše odpovědět, že třetí díl je chronologicky vůbec první, takže Konami logicky předělává příběhový začátek. V japonské videoherní firmě mají odpověď i na první otázku, ze které stárnu jako Matt Damon v Zachraňte vojína Ryana – mladé publikum totiž už Metal Geary nezná.

„Jedním z prvotních impulzů, proč jsme se do remaku vůbec vrhli, bylo uvědomění, že spousta nových a mladých hráčů už sérii Metal Gear nezná. Naše mise a povinnost je zajistit, aby značka přežila do budoucích generací. Přece jen, jak říká Solid Snake, zanecháváme za sebou mnohem víc než jen DNA. Mnoho lidí ale vůbec neví, kdo je Solid Snake,“ říká v rozhovoru pro magazín Play producent Noriaki Okamura.

Ono se není čemu divit, protože zrovna Metal Gear Solid 3 oslaví příští týden dvacet let od vydání. Samozřejmě, čas je mnohem neúprosnější u starších dílů. Vůbec prvnímu Metal Gearu táhne na čtyřicet, Metal Gear Solid bude mít za pár let tři křížky na krku, Metal Gear Solid 4 si mimo PS3 nezahrajete. A jak jsem ostatně psal výše: MGS V už taky vyšlo v pro hry požehnaném roce 2015 a bez kontextu předchozích příběhů může jít o pořádné expoziční sousto. Ano, Metal Gear Solid: Survive ignoruji záměrně, protože se prostě nestalo.

Tak snad se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater povede a odstartuje sérii remaků kultovních špionážních her. Anebo, že by se někdo pokusil přijít s regulérním pokračováním? Je to bez Kodžimy vůbec možné?