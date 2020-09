Remake Mafie nabídne dvě rádiové stanice plné chytlavého jazzu

17. 9. 2020 14:59 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jaké dobové písničky se nakonec dostaly do Mafia: Definitive Edition? Hangar 13 dnes vydal kompletní seznam veškeré licencované muziky, kterou si budete moct dopřát při projížďkách po Lost Heaven ze dvou rozhlasových stanic. Těšit se můžete na hromadu vypalovaček od Duka Ellingtona, na nakřáple konejšivý hlas Caba Callowaye, a dokonce i na Louise Armstronga.

Mimo licencovaných písniček obsahuje remake Mafie také nově nahraný orchestrální doprovod. Z preview verze se zdálo, že třeba ikonická skladba z průjezdu Central Isladnem bude absentovat, ale jelikož v plné verzi doznal menších změn třeba i dabing, možná jde o „drobnosti“, které tvůrci do hry doplňují na poslední chvíli.

Kompletní seznam licencovaných skladeb v Mafia: Definitive Edition „St. James Infirmary“ - Cab Calloway

„Minnie the Moocher“ - Cab Calloway

„Manhattan Jam“ - Cab Calloway and His Orchestra

„Evenin'“ - Cab Calloway and His Orchestra

„The Darktown Strutters' Ball“ - Django Reinhardt

„A-Tisket A-Tasket“ - Django Reinhardt

„Blue Drag“ - Django Reinhardt

„Sophisticated Lady“ - Django Reinhardt

„Tiger Rag (instrumental)“ - Django Reinhardt

„Black and Tan Fantasy“ - Duke Ellington

„Crescendo in Blue“ - Duke Ellington

„Echoes of Harlem“ - Duke Ellington

„Hot and Bothered“ - Duke Ellington

„I'm Satisfied“ - Duke Ellington

„In A Sentimental Mood (instrumental)“ - Duke Ellington

„It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)“ - Duke Ellington

„It's Glory“ - Duke Ellington

„Prelude to A Kiss“ - Duke Ellington

„The Mooche“ - Duke Ellington

„Azure“ - Duke Ellington

„Creole Love Call (instrumental)“ - Duke Ellington

„Drop Me Off in Harlem“ - Duke Ellington

„I Let A Song Go Out of My Heart“ - Duke Ellington

„Mood to Be Wooed“ - Duke Ellington

„Diminuendo in Blue“ - Duke Ellington

„Heart and Soul“ - Eddy Duchin and His Orchestra

„My Old Flame“ - Guy Lombardo

„Little White Gardenia“ - Hal Kemp & his Orchestra

„Back Beat Boogie“ - Harry James

„Beyond the Blue Horizon“ - Jeanette MacDonald and the Rounders

„True Confession“ - Larry Clinton and His Orchestra

„When Lights Are Low“ - Lionel Hampton

„ (I'll be Glad When You're Dead) You Rascal You“ - Louis Armstrong

„Thanks for the Memory“ - Mildred Bailey

„Sing You Sinners“ - The High Hatters

Mafia: Definitive Edition vychází 25. září pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Příští týden můžete počítat také s naší recenzí. Do té doby můžete zkontrolovat, jestli váš počítač remake Mafie rozjede a nahlédnout do Pavlova článku, kde blíže upřesňuje časy vypuštění hratelné verze v Česku i jinde ve světě. Přečíst si můžete také jeho dojmy z preview verze v textové podobě, případně zhlédnout náš GamesPlay a redakční pokec, pokud dáváte přednost video formátu.