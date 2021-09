Pusťte se do tvorby letadel v early accessu Balsa Flight Model Simulator od tvůrce Kerbalů

16. 9. 2021 8:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po otevřené betě, o které jsme vás informovali koncem srpna, je nová letadlová simulace Balsa Model Flight Simulator oficiálně dostupná v předběžném přístupu na Steamu. Ten samozřejmě není zadarmo, ale zase nabízí úplně vše, co dosud vytvořili vývojáři ze studia Floating Origin Interactive v čele s tvůrcem Kerbal Space Programu Felipem Falanghem.

Balsa Model Flight Simulator je stejně jako Kerbal Space Program předně editační simulací, která vám dá absolutní svobodu ve vytvoření aeroplánů všeho druhu. Sami navrhnete podobu každé jednotlivé části od trupu přes křídla a křidélka až po podvozek a útroby vašeho budoucího letadla.

Tvorbu doprovází testování, od kterého můžete očekávat zejména to, že váš stroj alespoň z počátku bude víc na zemi než ve vzduchu. Ale až konečně vyrobíte letuschopný stroj, můžete otestovat i jeho bojové dovednosti v kompetitivním multiplayeru pro 16 hráčů.

zdroj: Floating Origin Interactive

Tvořit nemusíte pouze letadla, ale i samotné mise, přičemž obojí můžete sdílet s komunitou skrze Steam Workshop a stejně tak využívat to, co vytvořili jiní hráči. To je ve zkratce zhruba vše, co Balsa Model Flight Simulator momentálně nabízí.

Jedná se ale jen o základ. Tvůrci chtěli v předběžném přístupu nabídnout hlavně stabilní a hratelnou hru, nicméně nyní mají konečně čas vhrnout se na to šťavnaté masíčko, nejrůznější systémy, funkce a menší prvky, které jedině prohloubí celkový zážitek. Datum plného vydání si netroufají ani odhadovat. Může to být za rok, dva nebo i déle, ale zrovna v tomhle případě se na výsledek určitě vyplatí počkat.