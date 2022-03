První update pro druhý rok podpory třetího Hitmana je tady

5. 3. 2022 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Oblíbený, povedený a hlavně úspěšný Hitman 3 nedávno rozjel svůj druhý rok aktivní podpory a přesně ten teď dostává první velký update. Update přepracovává nový a velice slibný režim Elusive Target Arcade, přidává nové kontrakty do Arcade, vrací se jeden starý známý regulérní Elusive Target a na horizontu číhá spousta dalších změn, byť převážně menšího rázu.

Novinky prvního updatu druhého roku vykopla včera nová várka Arcade Contracts, a to sice The Nebulae, Genera a The Vitae, tedy co díl trilogie, to jeden kontrakt. Pokud kterýkoliv z nich úspěšně dokončíte, odemknete si novou zbraň, Sieger AR552 Tactical.

S druhým rokem podpory přidaný režim Elusive Target Arcade se dočká velké úpravy: Omezení na tři cíle na každý Arcade Contract. To platí i pro mise vycházející z prvního Hitmana, kde bylo dříve cílů pět.

Nově bude napříč celým Arcade Contractem vždy jedna perzistentní komplikace. Tvůrci se také chtějí vyhýbat komplikacím, které jsou považovány za kreativně restriktivní, nebo těm, které mohou vyústit v okamžitou prohru. Jedním takovým příkladem je třeba komplikace Hide All Bodies (Schovej všechna těla) přidělávající vrásky na čele i těm nejlepším zabijákům.

zdroj: Foto: IO Interactive

V rámci Arcade Contracts vyfasuje každá jednotlivá mise svůj vlastní briefing, což platí i pro mise už vydané. A konečně došlo také na úpravu komplikací v rámci jednotlivých misí Arcade Contracts, na konkrétní změny v každé misi se můžete podívat na oficiálním webu hry.

Vývojáři chtějí „prozkoumat“ ještě jednu zajímavou možnost: Udělat pro Elusive Target Arcade všechny komplikace volitelné. Zatím to sice nemohou stoprocentně slíbit, ale tvrdí, že pokud nedojde k nečekaným problémům, můžeme změnu očekávat v dalším patchi. Tím by se už tak velice příjemně nastavená přístupnost režimu ETA ještě o fous zlepšila, byť zrovna komplikace tu dodávají pořádnou šťávu – tak jako tak ze hry ale nezmizí, jen je budete moct vypnout.

zdroj: IO Interactive

Další fáze prvního updatu bude následovat příští pátek, tedy 11. března. Tehdy do hry přibude „nový“ Elusive Target známý jako The Collector, zasazený do britského Dartmooru. Ve skutečnosti jde o jeden ze starších cílů, který tvůrci do hry jen vrací. Od 11. března budete mít deset dnů na jeho popravu, bez ohledu na to, jestli jste tento konkrétní Elusive Target už v minulosti lovili.

Další fáze prvního updatu proběhne 17. března, kdy se rozšíří podpora pro kontrakty související s misemi v DLC minikampani Patient Zero. V praxi to znamená více map v režimu Contracts pro prvního Hitmana, kam přibude konkrétně mise The Author (Sapienza) a Patient Zero (Hokkaido). Abyste ale mohli v těchto misích kontrakty vytvářet a hrát, musíte vlastnit placené DLC Hitman 1 GOTY Access Pass.

Update vběhne do cílové rovinky 24. března, kdy Hitman v rámci Elusive Target Arcade obdrží novou várku Arcade Contracts. Opět půjde o tři nové mise, a pokud splníte alespoň jednu z nich, dostanete za odměnu zbraň HWK21 Covert.

Detailní rozpis všech změn, úprav a novot prvního velkého updatu druhého roku podpory najdete na oficiálním webu hry. A na kartě hry tady na Games najdete náš LongPlay Hitmana 3, který tu na závěr nemůžu nepřipomenout.