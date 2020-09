První dva díly Metal Gear Solid se nejspíš podívají na PC

23. 9. 2020 14:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

S prvními dvěma díly Metal Gear Solid je to na PC ošemetné podobně jako se spoustou dalších her z počátku milénia. Buď vlastníte starodávnou krabicovou verzi, nebo si je musíte opatřit nelegálně, protože v digitálních obchodech první dva díly se Solid Snakem (respektive Raidenem) chybí.

To by se ovšem mohlo změnit – tchajwanská ratingová agentura totiž podle japonského serveru Gematsu přiřkla nové hodnocení jak Metal Gear Solid a Metal Gear Solid 2: Substance, tak i úplně původnímu Metal Gearu z roku 1987. A to už je v herních kruzích předzvěstí toho, že se chystá zmrtvýchvstání.

Nebude to samozřejmě poprvé, co se první dva díly MGS dostanou na PC – jednička se na Windows objevila s dvouletým zpožděním v rozšířené edici, dvojce to na Xbox a počítače trvalo z druhého PlayStationu rok. Vyšla tam s podtitulem Substance a s dodatečným obsahem.

Na druhou stranu, pro Metal Gear z MSX2 to bude skutečná počítačová premiéra. Tchajwanský rating odhalil také existenci sběratelské edice balíčku starších dílů Castlevanie a Contra, které jsou již v této chvíli součástí výroční kolekce. Na oficiální oznámení od Konami si ale budeme muset ještě počkat.