První DLC rozšíří Last Train Home o desítku nových misí

26. 1. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Povedený český Last Train Home se připravuje na vydání svého vůbec prvního DLC. To ponese název Legion Tales a přidá do hry celkem desítku nových misí. Má jít o unikátní příběhy, které mají podle vývojářů nabídnout velkou znovuhratelnost. Trailer můžete zhlédnout výše.

Hráči si obtížnost a prvky jednotlivých poslání budou moct navíc „upravit“ skrze nové volitelné výzvy, přičemž odměnou za jejich splnění má být nově implementovaná meta měna.

Za tu si zase můžete dokoupit nové předpřipravené týmy jednotek, skrze které se lze dostat k pestřejším možnostem strategického postupu v každé z nových misí. DLC taky slibuje doposud neprobádané lokace, od měst až po divočinu.

DLC Legion Tales vyjde už 1. února a zaplatíte za něj 15 eur, tedy v přepočtu přes 370 Kč. Pokud už ale vlastníte Deluxe Edici původní hry, dostanete datadisk zadarmo. Last Train Home se navíc chystá do výrazné 34% slevy na Steamu, která potrvá od 1. do 8. února a bude se týkaj standardní, tak deluxe edice.

zdroj: vlastní video redakce

Last Train Home vyšla v listopadu, z naší recenze si odnesla devítku a podle nás jde o jednu z nejlepších strategií loňského roku. Ať už si tak zahrajete jen původní hru, nebo nově i DLC Legion Tales, rozhodně byste dobrodružství československých legionářů na Sibiři neměli minout.