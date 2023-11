Rusové vyčítají Last Train Home historické nepřesnosti

30. 11. 2023 18:00 | Téma | autor: Jakub Malchárek

Last Train Home patří podle mě bezesporu mezi jednu z nejlepších her, která se v Česku v poslední době urodila. To ostatně odráží i výsledná známka v recenzi, příběh o československých legionářích na Sibiři však sbírá pozitivní hodnocení i na recenzních agregátech a v uživatelských hodnocení na Steamu.

Žádná hra se ale nemůže zalíbit všem a zdá se, že parafráze na Sibiřskou anabázi o přesunu Čechoslováků přes Rusko na pokraji občanské války je trnem v patě Rusů a Číňanů, kteří hře vytýkají dle nich benevolentní přístup k historickým událostem.

Předně je nutné podotknout, že se Last Train Home skutečnými událostmi pouze inspiruje. Jde tedy o jakousi dramatizaci toho, co se ve skutečnosti v roce 1918 v Rusku stalo. Spíše než o zobrazení skutečných událostí se vyprávění zaměřuje na emoce, zoufalý boj se zimou, nedostatkem zásob a jednotkami Rudé i Bílé armády, které tehdy v Rusku soupeřily o moc.

Last Train Home je zkrátka pouze zasazený do historického kontextu. Jde převážně o hru autentickou, nikoliv přesnou. Realita se rozchází například už jen v tom, že ve skutečném konvoji cestovaly desetitisíce legionářů, nikoliv pár desítek jako ve hře.

Co Rusům vadí na Last Train Home?

Byť se legionáři cestou do Vladivostoku snaží o neutralitu a nevměšování do vnitřní politiky Ruska, konvoj zkrátka přes zemi v izolované bublině projet nedokáže a zaplete se do střetů s vojáky, ale i s místními obyvateli. Čili pomáháte utlačovaným obyvatelům (když si to můžete dovolit) a také logicky proti Rusům bojujete. A to se některým hráčům nelíbí.

„Hra je v podstatě průměrná. Ovládání vlaku a celkově globální mapa i hratelnost je rozhodně plus. Pozitivně hodnotím i snahu českého dabingu. Naopak upřímně slabá je AI a taktická část hry. Chápu, že nejsou peníze na herce bez přízvuku, ale ruština s českým přízvukem zní minimálně zvláštně. Za hlavní minus považuji představení zápletky a tunu výmyslů. Koncept červeného a bílého teroru působí dojmem, že není jiná alternativa. Jako kdyby mezi ruskými lidmi neexistovali i ti dobří, zato mezi Čechy a Slováky je to každý,“ míní v uživatelské recenzi hráč s přezdívkou Aranei a jedním dechem dodává, že vyčlenění morálně nadřazených Evropanů mezi všemi těmi ruskými barbary působí směšně. Navíc v kontrastu s historickými reáliemi.

„Kdyby byla zápletka postavena na šedé morálce, bylo by to lepší a zajímavé. Takto jde jen o další pokus očistit se očerněním těch ostatních,“ dodává nespokojený hráč. Méně smířlivý názor má uživatel EnergoDED, který po půl hodině hraní tvrdí, že: „Na první pohled je Last Train Home perfektní hra, ale někdo do ní protlačil názor, který říká, že zabíjet rudé znamená dobro. Všechny dialogy jsou protkané výmysly a nenávistí k sovětům. Nedoporučuji dobrým lidem. Západnímu obecenstvu a liberálům se bude líbit. Sežerou to jako křečci a budou ještě prosit o nášup!“

zdroj: Ashborne Games

Z kuriózních názorů můžeme ještě vypíchnout ten od hráče s přezdívkou Phoenix, který říká, že hra je opravdu dobrá. Dokonce projel celé demo. Na Steamu se ale nakonec rozhodl hodnotit negativně. „Dávám palec dolů za to, že je ve hře nutné zabíjet bolševiky. Jako by vývojáři skrze postavy vyjadřovali nenávist k Rusům. Fakt díky za politiku v jinak hodně dobré hře.“

Je nutné podotknout, že takové názory jsou na Steamu v menšině a nejde o bůh ví jaký review bombing. Pozitivní recenze (i ty v ruštině) převládají. Zajímavější to bude, až se možnost uživatelských recenzí odemkne dnes večer na na agregátu Metacritic.

Než se ale podíváme na recenze ruských herních portálů, je dobré zmínit, že do určité míry mám pro rozčarování ruských hráčů ždibíček pochopení. Stačí si jen vzpomenout, jak jsme ve zbrani, když hollywoodská produkce zobrazuje Česko jako evropskou državu šmelinářů a pasáků s ruským přízvukem. Nebo když nás rovnou zamění za Polsko či Čečensko. Na druhé straně mi situace připadá poněkud ironická, když zrovna Rusko svou globální politikou v posledních letech ukazuje, že s výkladem dějin a historických událostí nakládá, jak se mu zrovna zamane.

Očima ruských recenzentů

Například ruský server Dtf hodnotil Last Train Home známkou 3 z 5. Strategie se survival prvky ztratila v očích recenzenta nejvíce bodů kvůli příběhu. „Otravná propaganda, který se skrývá za reálnými deníky, jen aby vyvolala soucit. Na ty, kterým na historické přesnosti nesejde, čeká průměrný a suchý narativ,“ tvrdí článek.

zdroj: Foto: Se svolením Ashborne Games

Mnohem smířlivěji působí recenze na serveru Shazoo, který začíná hodnocení slovy: „Nestává se často, aby se české studio rozhodlo zpracovat kontroverzní téma dobrodružství československých legionářů v revolučním Rusku. Ashborne Games stvořili taktickou strategii, která respektuje zvolené historické období a nerozděluje strany konfliktu na dobré a absolutně špatné.“

Ve výsledku si ale Last Train Home odnesl hodnocení 5.5 z 10. Verdikt zmiňuje, že jde o nádhernou a atmosférickou hru, která zobrazuje příběh hodných Čechoslováků v zemi Rudého teroru. „Pokud vám takové příběhy chybí a chcete se zasmát nad výmysly vývojářů, nebo si vážně myslíte, že se tak události opravdu staly, hru si vyzkoušejte. Jinak se spíše poohlédněte jinde,“ míní recenzent.

Jak to vidí v Číně?

Zajímavou kuriozitou jsou pak negativní recenze na Steamu od čínských uživatelů, kteří se také opírají do historických nepřesností. „Myslel jsem, že hra bude o volbě stran konfliktu a balancování mezi různými frakcemi. Zobrazení je ale velmi černobílé. Bolševici jsou ukázáni jako ďáblové z pekla a Češi se jeví jako svatoušci. To se výrazně odklání od historických událostí,“ uvádí jeden z hráčů.

V podobném duchu se nesou i další komentáře. Kritizuje se především prezentace krutosti Rusů a zjednodušení skutečných reálií. „Legie, která rabovala a zabíjela civilisty během ruské občanské války, je představena jako neutrální a zásadová, zatímco Rudá armáda připomíná pomatené vrahy,“ dodává jiný názor.

Jak bylo řečeno výše, Ashborne Games ale jasně deklarují, že jde o parafrázi, která se historickými událostmi pouze inspiruje. Ostatně si myslím, že kdyby příběh o legionářském konvoji měl přesně vyobrazovat věci tak, jak se staly, musel by být Last Train Home docela jinou hrou. Výše zmíněné názory ale v diskuzích nepřevládají a v době psaní tohoto textu má nejnovější česká hra na Steamu 85 % pozitivních hodnocení z 276 názorů, takže se i přes výtky k historické přesnosti těší oblibě.