Prošvihne The Elder Scrolls VI i 15. narozeniny Skyrimu? Začíná to tak vypadat

10. 11. 2021 10:36 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ach ty věčné otázky. Kdy už konečně vyjde The Elder Scrolls VI oznámené před třemi lety? Jak velká časová propast nakonec mezi jednotlivými díly vznikne? A kdy konečně uslyšíme nějakou pořádnou novinku o šestém díle slavné RPG ságy?

Momentálně nedostáváme vyloženě uspokojivé odpovědi, ale hlavní člověk zodpovědný za TESVI, Todd Howard, opět naznačuje, že nás čeká ještě spousta let vyčkávání. Pár drobků utrousil v rozhovoru s IGN u příležitosti zítřejšího desátého výročí Skyrimu a vydání jeho nové výroční edice.

Pokud vás zajímají obecné myšlenkové pochody Todda Howarda, střípky z vývoje mnoha her od Bethesdy, ale i jeho osobní herní preference, pak si celý rozhovor určitě vyslechněte. Nás tu ovšem zajímají především informace o chystaných hrách.

Už bylo několikrát potvrzeno, že The Elder Scrolls VI je další hrou Bethesdy po Starfieldu. I tentokrát Howard tento fakt podtrhl a věří, že Starfield skutečně vyjde 11. listopadu 2022, tedy přesně na den 11 let po Skyrimu.

Howard zároveň prozradil, že se jako studio v jednu chvíli zaměřují na vývoj jedné hry, přičemž může docházet k jistému překrývání týmů na několika projektech. Ale většina lidí pod Howardem teď zkrátka pracuje na Starfieldu, a vývoj The Elder Scrolls VI tak zřejmě ještě ani pořádně nezačal.

Spolu s informací, že Howard u každé hry preferuje dva roky předprodukční fáze a dva roky plné produkce, můžeme usuzovat, že TESVI je skutečně roky vzdálené a budeme rádi, když stihne 15. výročí Skyrimu. Ostatně zpovídající novinář toto výročí nadhodil a Howard ho nijak nekomentoval.

Studio už má zároveň i první nástřel toho, o čem by tak mohl být Fallout 5, ale vzhledem k tomu, že nás čeká ještě rok do Starfieldu a bůhvíkolik let do nových Elder Scrolls, vůbec bych se nedivil, kdyby další Fallout byl otázkou příštího desetiletí…