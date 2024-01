Propouštění v Activision Blizzard dopadlo i na tvůrce Call of Duty a Crash Bandicoot

29. 1. 2024 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Microsoft se ani ne pár měsíců po zakoupení společnosti Activision Blizzard rozhodl propustit přes 1 900 zaměstnanců. Necelý týden od oznámení unikají na povrch konkrétní detaily a týmy, kterých se čistka dotkla. Sekera padla například na vývojáře, kteří přes šest let pracovali na novém survivalu Odyssey.

Uchráněny ale nezůstaly ani týmy, které pracují na Call of Duty. Podle interních informací insidera Toma Hendersona a novináře Jasona Schreiera zasáhlo propouštění například i studia Toys for Bob a Sledgehammer Games.

Toys for Bob, autoři Crash Bandicoot 4: It's About Time a Spyro Reignited Trilogy, přišli údajně o 40 procent zaměstnanců. Je nutné podotknout, že plošinovkám se kalifornské studio už nějakou dobu nevěnuje. Momentálně spravuje onlinovku Crash Team Rumble a pomáhá s vývojem Call of Duty: Warzone. V kontextu celkových čísel přišlo o práci v Toys for Bob asi 35 lidí.

Podobně krutou ránu dostalo podle nooficiálních informací i studio Sledgehammer Games, které stojí například za nepříliš povedeným loňským Call of Duty: Modern Warfare III. Tým přišel o 30 procent zaměstnanců, což v kontextu velikosti studia činí asi 150 lidí.

Zároveň s čistkami v týmech Activision Blizzardu přišli o práci i dosavadní šéf Blizzardu Mike Ybarra a spoluzakladatel a současný šéf designu Allen Adham. Nový prezident společnosti by měl být jmenován tento týden.