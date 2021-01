Prohlédněte si nový obrázek k Dragon Age 4

Nový díl v sérii Dragon Age nebude otázkou letošního roku – jednak se na jeho nejvyšších vývojářských pozicích střídají zaměstnanci, což odkazuje k problematickému vývoji, jednak se jeho tvůrci stále dělí pouze o nejrůznější koncepty a návrhy, nikoliv o záběry přímo ze hry. Ze hry, která stále ještě nemá žádný oficiální název.

zdroj: BioWare

Na producentské pozici v BioWare se nedávno ocitl Christian Dailey, který se na svém Twitteru podělil o obrázek obrněné postavy. Ta střílí jasně modrý šíp z luku, který může pohromadě držet jedině magie. Ona osoba je zakuklená natolik, abyste nemohli odhalit její identitu, pokud tedy náhodou jde o někoho známého.

Just wanted to say Happy New Year to everyone. I hope all are safe and well. Here's to new beginnings... pic.twitter.com/Hy22jd0swl