Prodej TikToku je na spadnutí. Jedním ze zájemců má být bývalý šéf Activisionu Bobby Kotick

12. 3. 2024 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Bobby Kotick loni v prosinci po 32 letech opustil ředitelské křeslo společnosti Activision Blizzard, kterou pod jeho vedením koupil Microsoft. A pokud jste si říkali, že už se odebere do důchodu a bude odpočívat ve své sluji na hoře ze zlata, tak jste se možná přepočítali.

Bobby Kotick je předmětem nepotvrzených informací webu Wall Street Journal, podle nichž se měl setkat se Zhangem Yimingem, spoluzakladatelem společnosti ByteDance, která dala světu sociální platformu TikTok. Kotick měl vyjádřit zájem odkoupit TikTok, přičemž taková částka by se pohybovala v řádech stovek miliard dolarů.

Pro představu, Activision Blizzard byl prodaný za 68,7 miliard dolarů a pokud si říkáte, zda má Kotick opravdu tolik peněz, aby si sám koupil TikTok, tak možná ano. V tomto případě ale údajně hledá pro transakci partnery, mezi nimiž má být i šéf OpenAI, Sam Altman.

Přestože se zatím pohybujeme v oblasti nepotvrzených informací, něco na nich zřejmě přeci jen bude. V Americe se momentálně totiž pracuje na návrhu zákona, který má ochránit národní bezpečnost Spojených států před hrozbami z aplikací kontrolovaných „zahraničními protivníky“.

Jinými slovy se Amerika snaží zakázat na svém území TikTok, který má vazby na čínskou vládu. Jediný způsob, jak by se sociální platforma v takovém případě mohla vyhnout zákazu v USA, by byl její prodej do jiných než čínských rukou. Navíc by se tak muselo stát do šesti měsíců. Nabízí se už jen otázka, zda se do hry přidá ještě Elon Musk a podaří se mu po Twitteru zničit další populární sociální síť.