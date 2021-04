Příští velký update Breakpointu znatelně vylepší AI parťáky

10. 4. 2021 14:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Ghost Recon Breakpoint pořád ještě neřekl své poslední slovo. Přidáním tolik žádaných AI parťáků se hra dostala tam, kde měla být už od začátku, skončil nepřiznaný early access a od té doby se novinky už jen nabalují. A právě AI parťáci budou středobodem příštího velkého updatu.

Ten ponese všeříkající název The Teammate Experience Update, dorazí na konci jara a má vycházet primárně z feedbacku hráčů. Vývojáři slibují novou progresi zkušeností právě pro AI parťáky, možnost odemknout si nové pasivní skilly i schopnosti, speciální quest log určený pro AI parťáky a taky několik nových odměn s nimi spojených.

Na konkrétní výčet jednotlivých přídavků a novinek si budeme muset počkat až do samotného updatu. Osobně jsem AI parťáky po přidání zkoušel a nějakou dobu jsem s nimi i hrál, nicméně nakonec jsem je zase vypnul.

Ne snad že by byli špatní nebo by kazili můj stealth postup. Jednoduše jsem byl už natolik zvyklý, že Breakpoint byl, na rozdíl od Wildlands, od začátku designovaný na hru vlka samotáře. Jako lídr skupinky vojáků jsem si tak připadal trochu divně, byť to do přepadávání nepřátelských základen přinášelo jinou, neméně zábavnou dynamiku.

Po The Teammate Experience Update se k parťákům ale zase rád vrátím – progrese s nimi spojená zní jednoduše příliš lákavě, nemluvě o zatím nejmenovaných přídavcích na základě feedbacku hráčů. Je to právě totiž feedback komunity, který dostal hru tam, kde je dnes. Do stavu, kdy je celý Breakpoint úplně jinde a se svým neuspokojivým startovním stavem je nesrovnatelný.

Title Update 4.1.0

Další velký a dost možná poslední zásadní update hry nás čeká na podzim, a to verze 4.1.0. O ní nám tvůrci na webu zatím naznačili jen to, že by mělo jít o jednu z doposud největších operací. A byť to není nikde explicitně řečeno, přiložený obrázek jasně naznačuje účast Karen Bowman z Wildlands, jedné z nejlepších postav celého Ghost Reconu.

Jestliže opravdu půjde o jeden z největších updatů, máme se na co těšit. Mnou chválený Deep State totiž nebyl vůbec malý a navíc se vážně povedl.

Další dozrávání

Kromě všeho výše zmíněného počítají vývojáři i s dalším dodatečným a bezplatným obsahem. Konkrétní bohužel nejsou, ale zmiňují, že novinky máme čekat v kategoriích upravitelnosti, progrese, ještě víc se přitlačí na (podle mého už tak solidní) znovuhratelnost a podobně.

Plus se bude pořád pracovat na opravě zbývajících bugů a vůbec na vylepšování technické stránky hry. Breakpoint tak zraje jako víno. Dávno pryč je ten podivný startovní mišmaš konceptů z The Division a Wildlands s vizí, která zůstala spíš na papíře. Wildlands se konečně dočkal opravdu poctivého nástupce.