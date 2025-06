Překvapivý update pro Cyberpunk 2077 se odkládá

Návštěvníci Night City si budou muset na další vylepšení chvíli počkat. CD Projekt Red oznámil, že odkládá plánovaný update 2.3 pro Cyberpunk 2077. Původně měl dorazit už 26. června, ale vývojáři potřebují více času, aby mohli aktualizaci doladit podle svých představ. „Usilujeme o podobný rozsah jako u updatu 2.2,“ uvedl tým na sociální síti X. Konkrétní nové datum zatím nepadlo.

Verze 2.2, ke které se CD Projekt RED odvolává, vyšla koncem loňského roku a přinesla řadu vylepšení hratelnosti, nový primárně kosmetický obsah a také několik schovaných překvapení, mezi nimiž se objevil i nenápadný odkaz na karetní fenomén Balatro. Očekává se, že 2.3 půjde ve stopách svého předchůdce a nabídne další způsoby, jak si kyberpunkovou hru užít ještě o něco víc. Ať už půjde o nové prvky, nebo vylepšení těch stávajících.

Hey chooms,



We initially hoped to put Update 2.3 in your hands on June 26. However, we'll need some more time to make sure we're happy with it — we're aiming for a scope similar to Update 2.2. We'll update you further as soon as we can!



We appreciate your patience!