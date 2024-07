Předplatné Game Pass v srpnu rozšíří remake Mafie

31. 7. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud přemítáte, jestli si zaplatit, prodloužit, nebo naopak zrušit předplatné Game Pass, mohl by vám rozhodování ulehčit další přídavek do knihovny her, které se ve službě objeví. Po Call of Duty: Modern Warfare III minulý týden do Game Passu brzy zamíří Mafia: Definitive Edition.

a re-made classic is on its way@mafiagame Definitive Edition is coming August 13! pic.twitter.com/SubPnun6Kp — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 30, 2024

Modernizovaná předělávka legendární české hry v předplatném přistane 13. srpna. Mafia si od nás v recenzi odnesla devítku s verdiktem, že jde o skvělý způsob, jak si připomenout legendu, která dnes může být už přeci jen poněkud krkolomná. Autoři s předlohou naložili citlivě, přesto dali příběhu dospělejší a uvěřitelnější punc.

Spekuluje se taky, že by do Game Passu měla brzy přibýt další legendární městská akce – Grand Theft Auto V. Zdá se, že si Microsoft po zdražení služby letos v létě chce alespoň část hráčů udobřit a nadále rozšiřovat portfolio her, které za své peníze v předplatném dostanou, když už v základním předplatném nebudou exkluzivity od Microsoftu v den vydání.

Zdražení se ale nelíbí americkému antimonopolnímu úřadu FTC, který na hrozbu podobných obchodních praktik upozorňoval, když se snažil zastavit akvizici vydavatelství Activision Blizzard.