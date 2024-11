Předběžný přístup simulátoru života InZoi se odkládá

8. 11. 2024 9:41 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Zatímco Paradox svou potenciální konkurenci neohrožených The Sims v podobě Life by You nedávno zrušil, InZoi od korejského Kraftonu vypadá líp než kdy předtím. A vzhledem k tomu, že se po dekádě existence The Sims 4 žádné pokračování z dílny EA zatím nechystá, mohla by fotorealistická protiváha s kartami simulátorů života docela výrazně zamíchat. Vývojáři si nicméně chtějí být jistí, že udělají co možná nejlepší první dojem, a tak se start na letošek ohlášeného předběžného přístupu o pár měsíců odkládá.

InZoi slibuje kompletní společenskou simulaci, kde má z každá postav vlastní svobodnou vůli, podle které se posléze bude chovat. Nakolik se tenhle slib naplní, budete moct vyzkoušet od 28. března 2025, a to zatím pouze na Steamu.

Šéf vývoje InZoi Hjongdžun Kim v dopisu komunitě vysvětlil, že k odkladu tým přistoupil po vyhodnocení zpětné vazby a analýze dat z četných hráčských testů. Čas navíc umožní tvůrcům zaměřit se na problémové části a prý i vytvořit hru, která naplno obsáhne podstatu žánru simulátorů života. Posléze tedy ještě vývoj hry přirovnal k porodu a výchově dítěte, nicméně odklad má zkrátka demonstrovat jejich oddanost snaze vydat InZoi v co nejlepším stavu už v předběžném přístupu.

zdroj: Krafton

Zájemci mohli ostatně do hry nakouknout už letos v srpnu, kdy Krafton na Steamu na pět dní zveřejnil alespoň editor postav, který dle dojmů okouzlil hlavně vizuální stránkou, méně pak už možnostmi přizpůsobit si jejich povahu. Ale to se samozřejmě v plné verzi může ještě hodně změnit.

Vedle InZoi vzniká Simíkům konkurence také v podobě Paralives, které by taktéž v příštím roce měly zamířit do předběžného přístupu. A pokud vám nevadí trochu retra, na první The Sims dává hojně zavzpomínat pixelartový Tiny Life - taktéž zatím v early accessu.