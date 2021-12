Praey for the Gods opouští předběžný přístup a překvapivě vychází v plné verzi

15. 12. 2021 12:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ačkoli jsme si mysleli, že je letošní herní sezóna za námi a žádná velká překvapení už se konat nebudou, opak je pravdou. Vývojáři ze studia No Matter totiž bez předchozího upozornění vypustili svůj relativně dlouho vyvíjený projekt Praey for the Gods z předběžného přístupu.

Praey for the Gods možná někteří z vás zaregistrovali kvůli kontroverzi, kterou zapříčinila nutnost změny názvu. Původně se hra jmenovala Prey for the Gods, vývojáři byli ale donuceni změnit název na poněkud nezvyklejší formu kvůli tomu, že slovo Prey už má v herním průmyslu zarezervované vydavatelství Bethesda. Podobná situace ostatně potkala kdysi i Mojang a jeho hru Scrolls. Inu, s Bethesdou se nezahrává.

Buď jak buď, Praey for the Gods se po třech letech v předběžném přístupu dočkává plného vydání a vy si hru můžete kromě PC pořídit i na současné a minulé generaci konzolí. Vydání doprovodil zbrusu nový trailer, z něhož je jasně patrná velmi silná inspirace legendárním Shadow of the Colossus. Vývojáři ale čerpali také ze série The Legend of Zelda a dalších zdrojů.

Kromě bojů s obřími monstry vás čeká také průzkum mrazivého světa, shánění lepšího vybavení, které lépe ochrání před chladem, a také nějaké ty logické hádanky. Cena se pohybuje sympaticky nízko, kolem 800 korun.