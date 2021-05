Práce na Imperator: Rome končí, prý jen dočasně. Znamená to smrt antické strategie?

3. 5. 2021 13:16 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Vývoj antické strategie Imperator: Rome končí. Údajně ne definitivně, ale příznivci vyvražďování vzpurných Galů už letos každopádně nemají čekat vůbec žádný nový obsah. Vyplývá to z příspěvku na oficiálním fóru, který fanouškům vysvětluje proces restrukturalizace, kterým studio právě prochází.

Protože se Paradox v posledních letech rozrostl a v současné době zaměstnává více než 150 lidí, kteří pracují na mnoha hrách současně, bylo potřeba zefektivnit tvůrčí proces. Vznikají tak tři nová studia pod jednou střechou, interně nazvaná Green, Red a Gold. Každé z nich pracuje na vlastních projektech, plus má vždy na starost podporu jedné z již existujících her Paradoxu.

A to je kámen úrazu pro Imperatora. Třemi existujícími hrami, kterým Paradox hodlá zajišťovat kontinuální podporu v podobě patchů zdarma i placeného dodatečného obsahu, je geniální středověká libůstka Crusader Kings III, sci-fi Stellaris a Hearts of Iron IV z druhé světové války. Imperator se do tohoto plánu zkrátka nevešel.

(Mimochodem, v seznamu není uvedená Europa Universalis IV, o kterou se stará barcelonská odbočka Paradox Tinto. A nutno říct, že o ni nepečuje zrovna úspěšně.)

Pro fanoušky antického Říma je ukončení podpory nemilou zprávou, protože zrovna Imperator pozornost vývojářů rozhodně potřebuje. Do světa nevkročil s takovou sebejistotou, jaká je hrám od Paradoxu obvykle vlastní, jak se dozvíte v mojí recenzi. A i když by se dalo argumentovat, že úplně každá hra tohoto vývojáře je zpočátku trochu prázdná a teprve dodatečný obsah ji vycizeluje do stavu hodného opěvování, v případě Imperatora byla tato potřeba ještě intenzivnější než jindy.

Je pravda, že tvůrci na něm udělali kus práce. Sám jsem se na apeninskou botu sice od vydání pořádně nevrátil, ale ohlasy fanoušků jsou jasné – Imperator je nyní výrazně lepší hrou než před dvěma lety. Přesto je tam určitě víc co k rozšiřování než zrovna třeba v případě Hearts of Iron, kde už svoje detailní politické možnosti získávají i „mocnosti“, které na chod skutečné druhé světové války neměly absolutně žádný vliv.

Paradox tvrdí, že jde skutečně pouze o přestávku, tým zodpovědný za Imperatora by měl postupně opět nabobtnat náborem nových vývojářů. Je tedy možné, že cesta za starověkou středomořskou hegemonií v budoucnu ještě dostane pár nových záhybů. Na chystaném PDXConu, který proběhne mezi 21. a 23. květnem, ovšem žádné římské novinky nečekejte.