Přivítejte nejhorší hru na Steamu – nové DLC k Europa Universalis IV

29. 4. 2021 17:20 | autor: Václav Pecháček

10 % kladných uživatelských recenzí, 90 % negativních. Takový je účet Leviathanu, nového DLC pro oblíbenou historickou strategii Europa Universalis IV a oficiálně toho nejnenáviděnějšího produktu na celém Steamu. Horší uživatelské hodnocení nemá vůbec žádná jiná hra v tomto obchodě, a Leviathan tak poráží takové legendy, jako je loňská šílenost XIII nebo Airport Simulator 2014.

Možná překvapivě za tím není klasický review bombing motivovaný nenávistí k DLC. Vývojářské studio Paradox vydává spoustu placeného dodatečného obsahu (koupit si jednu jeho hru se všemi doplňky často může znamenat investici stovek dolarů), což se spoustě lidí nelíbí, ale k takové bouři negativních reakcí, jaká vypukla teď, ještě nikdy nedošlo. Ne, tentokrát je důvod daleko prozaičtější: Leviathan je zkrátka hrozně špatné a rozbité rozšíření.

Nejde ani tak o to, že by hru nedostatečně vylepšovalo. Je na každém stratégovi, zda se mu chce utratit 20 dolarů za totemistické náboženství, speciální koloniální národy či monumenty, nebo jestli si vystačí s patchem zdarma, který vždy doprovází každé DLC a přináší s sebou výhody i pro neplatící hráče. Jenže Leviathan, spolu s doprovodným patchem, hru aktivně kazí.

Uživatelé si nejenom v recenzích na Steamu, ale i ve vláknech na Twitteru či Redditu stěžují, že hra se ze dne na den stala nehratelnou. Nové mechanismy jsou prý absolutně nevybalancované, jako když do vašich zemí vpadne horda nepřátel a během jediného dne konvertuje celou provincii na své náboženství.

A co je ještě horší, dochází k pádům a zamrzání, a to natolik konzistentně, že někteří hráči se zkrátka nemůžou dostat přes určitý rok, aniž by se jim hra nezhroutila. Což je obzvlášť ošemetné i proto, že se chyby netýkají jen těch, kdo si koupili DLC, ale i všech ostatních, kteří pouze stáhli doprovodný patch zdarma, což je ještě další hrstička soli do otevřených ran.

Paradox naštěstí velice rychle zareagoval a vydal hotfix 1.31.1, který by se měl postarat o vymýcení těch nejzásadnějších trablí, než se v příštích dnech a týdnech opraváři pustí i do zbytku. Vzhledem k takto bleskové opravě se nabízí otázka, jak se něco takového mohlo stát. To DLC před vydáním nikdo z barcelonské pobočky Paradox Tinto netestoval? Nebo snad vývojáři omylem nahráli do obchodu nehotovou verzi?

Každopádně to je průšvih jako hrom i proto, že negativní recenze na Steamu hře už nikdo neodpáře. I kdyby se hráči uspokojení opravami poslušně vrátili a klikli na paleček nahoru, pochybuju, že v brzké budoucnosti bude u Leviathanu svítit něco jiného než „Overwhelmingly Negative“.

Sám jsem z kolotoče Europy Universalis IV už dávno vypadl a místo novověké Evropy dobývám tu středověkou v Crusader Kings III, takže jsem si zpackaný patch nemohl sám vyzkoušet. Na závěr tak chci aspoň vypíchnout některé obzvlášť výstižné reakce statečných uživatelů, kteří se o své žaly a boly prostřednictvím Steamu podělili s celým světem:

Edim: „Tohle DLC reprezentuje všechno, co je špatně na DLC politice Paradoxu. Říct, že je odfláknuté, je ještě málo!“

Purple Legacy: „Tentokrát jsou bugy skutečně legendární. Jsem přesvědčený, že se v Paradox Tinto aktivně snažili hru rozbít.“

Hrólfr Duke of Normandy: „Paradox na nás míří pistolí: „Dejte nám 20 dolarů, abychom mohli updatovat vaši oblíbenou hru!“ Dáme jim 20 dolarů. Paradox místo toho hru zastřelí.“

Fitzgerald93: „Aprílový žertík 27. dubna. Co dodat.“

Homuhomu: „Cyberpunk 1444.“