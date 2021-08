Poslední datadisk pro Wasteland 3 nás vezme mezi uctívače jaderného kultu

25. 8. 2021 17:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už skoro rok, co jsem se v recenzi rozplýval nad kvalitami klasického tahového RPG Wasteland 3. Studio InXile svou poklonu starým pořádkům stihlo v uplynulých měsících obohatit rozšířením Battle of Steeltown a 5. října vyjde přídavek druhý, nesoucí název Cult of the Holy Detonation.

Ten nás vezme do hlubin komplexu Cheyenne Mountain (kam jsme se mimochodem podívali i v poslední misi Fallout Tactics: Brotherhood of Steel), kde dlí zvláštní kult uctívající jaderný výbuch. A není to výbuch ledajaký: Je totiž navždy uvězněn ve stázovém poli.

Ať už má tento vědecký zázrak na svědomí kdokoli, je jisté, že by takové množství nahromaděné energie zvládlo pohánět Colorado Springs navěky, ale také jej v okamžiku srovnat se zemí. Znesvářené větve kultu mají na využití svého boha odlišné názory, a tak nás čeká krušná cesta plná důležitých rozhodnutí a patrně i morálních dilemat.

V útrobách vojenského komplexu narazíme na nové nepřátele i vybavení, kult sestává z celé řady podivně zmutovaných bytostí, jak se ostatně na uctívače jádra sluší a patří. Nejde si nevšimnout jisté podobnosti s kultem Children of Atom z konkurenční série Fallout, který se dočkal hlubšího vykreslení v datadisku Far Harbor pro čtvrtý díl série. Snad si Brian Fargo a jeho parta dokázali vymyslet dost odlišností.

Cult of the Holy Detonation je každopádně posledním přídavkem pro Wasteland 3 a zbývá otázka, jakým směrem se studio vydá napříště. Fargo ale v minulosti uvedl, že hodlá zůstat věrný žánru RPG.