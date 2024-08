Pompony připravit! Remaster Lollipop Chainsaw vyjde dřív

6. 8. 2024 13:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Moderní předělávka mírně bizarní zombie řežby Lollipop Chainsaw se nepřidá k narůstajícímu zástupu her, které nestíhají svůj termín vydání – naopak vyjde o dva týdny dřív, než se původně avizovalo. Lollipop Chainsaw RePop na PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S a Switch nakonec dorazí už 12. září.

Studio Dragami Games slibují vylepšenou grafiku, ale také různé drobné úpravy, které by hraní kultovní klasiky se středoškolačkou v hlavní roli měly usnadnit na moderních platformách. K nim patří výrazně kratší načítání, upravená časová okna pro komba či plně automatický režim pro Julietin motorový rotační kulomet. Vedle toho se roztomilá roztleskávačka, která podobně jako Senua u pasu nosí hlavu svého milovaného chlapce, také dočká nových oblečků, barev na vlasy či skinů na věrnou motorovku.

Původní Lollipop Chainsaw pochází z dílny Grasshopper Manufacture excentrického japonského vývojáře Góičiho Sudy, více známého pod přezdívkou Suda51, autora série No More Heroes nebo Killer7. Na příběhu roztleskávačky uprostřed zombie apokalypsy se podílel také hollywoodský scenárista James Gunn, který stojí za scénáři filmových Strážců Galaxie.

Dragami Games slibují, že bude Lollipop Chainsaw RePop originálu tak věrné, jak jen to jde – bohužel ale nebude obsahovat licencované písničky z původního soundtracku, které nahradí nový výběr.

„Hodně šílená zombie mlátička, která primárně sází na absurdní styl hlavní hrdinky a cukrkandlově fetišistickou stylizaci. Herní náplní sledujete sinusoidu od stereotypu, přes nadšení, ke stereotypu a zase nadšení. Pokud vám tenhle humor a styl sedí, zkuste to, ale nečekejte Dead Rising, tohle je fakt jiný styl,“ napsal o Lollipop Chainsaw před dvanácti lety v recenzi Aleš.

Shodou okolností by se své moderní předělávky měl v brzké době dočkat i zmíněný Dead Rising. Ač s podtitulem Deluxe Remaster, jeho šéf vývoje by se prý výslednou hru nezdráhal označit za remake. Tvůrci Lollipop Chainsaw RePop řešili spíše opačný problém, kdy museli mírnit očekávání a vysvětlovat, že chystají remaster, nikoliv remake, který nezasáhne do původního příběhu ani estetiky zombie masakru na kalifornské střední škole.