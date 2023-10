Lollipop Chainsaw RePop nebude remake, ale remaster

Příští rok bychom se měli dočkat předělávky kultovní šílenosti Lollipop Chainsaw RePop. Autor hry Jošimi Jasuda ale projekt přehodnocuje a uvádí, že místo remaku dostaneme spíše remaster. Důvodem je údajně správná klasifikace titulu. RePop nebude zasahovat do původního příběhu a estetiky. Půjde tak o dílo, které bude co nejvěrnější originální hře. Jedinou zásadní změnou pro moderní platformy tak bude odlišný licencovaný soundtrack.

私たちは皆さんの要望を踏まえRePOPのゲームデザインをRemakeからRemasterに変更しました…!!!

We have changed the game design of RePOP from Remake to Remaster based on your requests! pic.twitter.com/IRcfQRXN6a