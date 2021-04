Polský Project Lilith chce být dalšími Dark Souls

7. 4. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Akční RPG si jako žánr nemohou na nedostatek zájmu stěžovat, naopak na tomto poli začíná panovat relativní přetlak. Ještě více k němu nyní chtějí přispět autoři z polského studia Soro Games, kteří chystají titul s prozatímním názvem Project Lilith.

Na první pohled je zřejmé, že zasazení do prostředí dark fantasy podle vývojářů pořád táhne, protože zveřejněný trailer tahá z rukávu jedno klišé za druhým. Těšit se máme na brutální souboje, které ale budou působit velmi stylově, kromě širokého zbraňového arzenálu bude k dispozici i magie.

Mimo boj půjde v Project Litih i o hledání pokladů či crafting. Ústředním motivem je cesta za pomstou zlovolné Lilith, která uzurpuje celou zemi.

Kdy hra skutečně vyjde, je zatím ve hvězdách, trailer působí značně raným dojmem, a i když některým prezentovaným prostředím nechybí potřebná pompa, pořád to působí jako ještě o něco levnější variace na Lords of the Fallen.

V tuto chvíli je v plánu vydání na PC skrz Steam. Jestli se hra podívá i na jiné platformy, to je otázka, kterou zatím nemá smysl pokládat.