Pohrobci studia Lionhead oznámili hru. Zároveň ale ukončili vývoj a propustili dvě třetiny studia

24. 4. 2024 10:39 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pamatujete si ještě na studio Lionhead? To, které založil legendární Peter Molyneux po konci podobně legendárního Bulfrogu, a které nám dalo takové klenoty, jako je Black & White, The Movies a v neposlední řadě také značku Fable? Tak tohle studio už osm let neexistuje, ale někteří jeho členové působí v herním světě dál. A zdá se, že je étos Petera Molyneuxe neopouští.

Vývojáři z Flaming Fowl, tedy pohrobka Lionheadu, který má na svědomí karetní Fable Fortune a adaptaci deskovky Gloomhaven, totiž v poměrně bizarní sérii událostí nejprve oznámili nový projekt, aby současně zahlásili jeho zrušení a k tomu ještě propouštění.

Hra, která nakonec zřejmě nespatří světlo světa, se jmenuje Ironmarked, a mělo jít o tahové kooperativní RPG pro až tři hráče. Na Steamu si dokonce můžete zahrát demo. Oznámení ale poněkud maří skutečnost, že studiu došly peníze, a tak vývoj dává k ledu a dle vyjádření musí propustit podstatnou část zaměsnanců. Ze třicetičlenného týmu jich nyní zbývá pouhých devět.

Vydání demoverze má údajně dopomoct propuštěným zaměstnancům najít práci jinde. Ironmarked podle šéfa týmu, Craiga Omana, vznikalo zhruba rok a mělo i vydavatele, ten ale z projektu loni v létě vycouval a od té doby bylo studio odkázáno na vlastní prostředky. Při pokusech zajistit nové financování údajně vývojáři slyšeli stále stejnou písničku – hra vypadá skvěle, tým je fajn, ale teď se nic podepisovat nebude.

Je to o to smutnější, že po úspěchu Gloomhavenu mělo studio řadu nabídek, v současné situaci se k němu ale i někdejší zájemci otočili zády. Zbytek týmu nyní pracuje na malé, vlastními prostředky financované strategii, kterou chce dokončit v letošním roce. Malou nadějí je, že pokud si demo Ironmarked zahraje na Steamu dost lidí a přidá si hru do seznamu přání, možná se studiu povede zajistit nové financování. Oman říká, že by si hlavně přál, aby z Ironmarked nebyl další nedokončený projekt.