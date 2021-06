Po nemocnici v Two Point Hospital vybudujete vlastní univerzitu v Two Point Campus

1. 6. 2021 14:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Microsoft je velmi spolehlivý zdroj a zjevně i velmi nespolehlivý partner. Neustále totiž roste počet případů, kdy skrz oficiální obchod proklouzly nějaké ty informace dřív. Své by mohla vyprávět i strategie Two Point Campus od tvůrců výborného tycoonu Two Point Hospital. Ten před několika lety úspěšně navázal na legendární Theme Hospital. Kartu nové univerzitní stavitelské hry už v tuto chvíli v obchodě Microsoftu nenajdete, ale co se jednou objeví na internetu, to už nikdy neskryjete.

V Two Point Campus se tedy stanete správcem vysoké školy, kterou si nejprve od základů budete muset vybudovat. A protože začínáte o letních prázdninách, máte na to před příchodem prvních uchazečů o titul relativně dost času. Na vás bude určit, co se bude učit a taky kdo to bude učit.

V duchu humorného pojetí Two Point Hospital počítejte s tím, že profesoři a vědci budou pěkně šáhlá sebranka a nebude jednoduché mezi nimi vybrat vhodného kandidáta. A to samé čekejte i od konkrétních studijních oborů. Zapomeňte na nějakou nudnou literaturu nebo biologii. Tady se bude šermovat v rytířských zápasech a připravovat rekordně velká pizza v obří peci.

Pár dalších drobků informací naleznete na fóru Quarter To Three (díky Kotaku), kam uživatel TurinTur překopíroval text ze stažené produktové stránky hry. Jelikož tyto informace unikly skrz Microsoft, máme z platforem zatím potvrzené jen PC, Xbox One a Xbox Series X|S.

Ale dá se čekávat, že Two Point Campus vyjde stejně jako Two Point Hospital také na obou PlayStationech a Switchi. Datum vydání bohužel neuniklo, ale vzhledem k připravené produktové kartě asi nebude příliš vzdálené. Stejně jako nemůže být daleko ani oficiální oznámení.