PlayStation Plus v září přinese švédskou dystopii, korejský grind a divokou městskou akci

1. 9. 2023 | autor: Jan Slavík

Jak už před několika dny stihl provařit starý známý leaker Billbil-kun, zářijové nabídce her, na kterou se mohou chystat uživatelé předplatného PS Plus v základní verzi Essential, vévodí nezřízená městská akce Saints Row. Sony to oficiálně potvrdila a prozradila, jaké další dvě hry ji doprovodí. Září, zdá se, bude spíš z průměrnějšího soudku.

Prohlášení o průměru by šlo rovnou přilepit právě na předčasně prozrazenou Saints Row – reboot z řetězu urvaných městských akcí si nedokázal odnést příliš kouzla svých předchůdců, místo toho vyrukoval s otravnými postavami a unylým obsahem. Od vydání ale proběhla řada úprav, kdo ví, třeba už hra v současné podobě nabízí lepší zážitek. A když už je to „zadarmo“...

„Saints Row restartem ze svého šarmu ztratilo mnohem víc, než získalo. Jeho noví hrdinové nejsou ani sympatičtí, ani vtipní a grafika i herní mechanismy zůstaly zaseknuté v hlubinách minulé dekády, zřejmě pod lavinou technických problémů,“ ohodnotila hru Šárka a udělila pětku.

Druhá hra v nabídce je korejská onlinovka Black Desert Online. Jedná se o kvalitní, obrovské a propracované MMORPG pro specifické publikum, v němž jsem sám strávil takové množství času, že když ono číslo někde prozradím, posluchači si zpravidla začnou ťukat na čelo a zajímat se, jestli náhodou nepotřebuji pomoc nějakého odborníka přes duševní zdraví.

Proč jsem si tedy neodpustil onen výkřik o průměrnějším soudku? Black Desert je na tom i sedm let od vydání velmi dobře a pokud ho chcete zkusit, směle do toho. Ale rozhodně ne na konzoli. Důvod je prostý: Engine hry má jednu svéráznou vlastnost – snímková frekvence ovlivňuje rychlost animací postav. Ne nijak extrémně, ale znát to je. A konzolová verze má uzamčený framerate, což znamená, že na počítači se BDO hraje daleko plynuleji, svižněji, dynamičtěji a zkrátka mnohem lépe.

Poslední nabízený titul je Generation Zero, střílečka, která už od svého oznámení dokázala zaujmout poutavým zasazením do alternativního Švédska osmdesátých let, které ovládají zdivočelí krvelační roboti. Neotřelou premisu ale nedokázala přetavit v bezchybný výsledek a na hru se sice pěkně kouká, ale o poznání hůř se hraje. Ačkoliv, znáte to, sto lidí, sto chutí – třeba právě vám tahle robotická akce bodne.

Tři nové hry budou v rámci předplatného k dispozici od 5. září, do 4. září pak ještě máte možnost zařadit do knihovny tituly ze srpnové nabídky: PGA Tour 2K23, Dreams a Death's Door.