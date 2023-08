Zářijovým hrám v PlayStation Plus bude vévodit Saints Row

Září se blíží mílovými kroky, a tak se předplatitelé všech úrovní služby PlayStation Plus mohou pomalu připravovat na obměnu nabídky měsíčních her. K jejich oficiálnímu představení dojde pravděpodobně ve středu večer, díky známému leakerovi s přezdívkou billbil-kun ovšem alespoň o jedné z nich opět víme dopředu.

Podle jeho informací v září uživatelé dostanou loňský reboot série Saints Row. Ten se rozhodně nedočkal příliš vřelého přijetí, trpěl na velké technické problémy, nepřinesl zajímavé postavy a celkově se zasekl někde v minulé dekádě. Když už se ale ve službě objeví, možná za vyzkoušení stojí.

Sluší se dodat, že se stále jedná o neoficiální informace. Leaker má ale na své pažbě už mnoho podobných úspěšných zářezů, proto se jeho informacím dá maximálně věřit. Sám navíc přiznává, že si prozatím není 100% jistý, jaká další dvojice titulů městskou akci v předplatném příští měsíc doprovodí.

EXCLUSIVE

PS Plus Essential - September 2023



Here is the headliner of PS Plus Monthly Games lineup for September 2023



P.S. We still can't confirm at 100% what the 2 other titles will be#PsPlus #PlaystationPlushttps://t.co/zUIgL1TSx7