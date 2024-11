PlayStation Plus v prosinci rozdává nejlepší gaučový coop i Vetřelce

28. 11. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Listopad se nám chýlí ke konci, což předznamenává tradiční měsíční obměnu her v katalogu PlayStation Plus. A protože konzole v prosinci oslaví 30. výročí od chvíle, kdy na trh zamířila ta vůbec první, přichystala si Sony ještě pár dalších dárků nad rámec trojice her v předplatném.

Od 3. prosince do 6. ledna si každopádně budete moct ve všech úrovních předplatného PlayStation Plus (Essential, Extra a Premium) do svých herních knihovniček zařadit dosud nejlepší lokální kooperaci pro dva – It Takes Two, taktickou týmovou střílečku Aliens: Dark Descent a variaci na populární Pokémony: TemTem.

Máte tedy ještě necelý týden na to, abyste si vyzvedli listopadové hry, tedy jmenovitě Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, Ghostwire: Tokyo a Death Note Killer Within.

Pokud si předplácíte úroveň Premium, budete si od 3. prosince v rámci Game Trials také moct vyzkoušet Warhammer 40,000: Space Marine 2. Kromě toho se do prémiového katalogu vydávají tři skákačky z éry PlayStation 2, Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves a Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

V případě, že si PlayStation Plus naopak nepředplácíte vůbec, budete moct 6.-8. prosince vzít zavděk bezplatným multiplayerovým víkendem, kdy předplatné pro online klání více hráčů nebudete potřebovat vůbec. Během toho samého víkendu probíhá také esportový turnaj, kdy se online budete moct zapojit do celosvětových žebříčků ve hrách EA Sports FC 25, NBA 2K25, Tekken 8, Mortal Kombat 1 a dalších bojovkách a sportovních titulech.

Pro milovníky soutěží chystá Sony losování o 30 měsíců PlayStation Plus Premium pro 30 výherců, do kterého se budete moct přihlásit od 10. do 23. prosince. Na příští týden chystá také 30% slevu na katalog filmů Sony Pictures Core, a pokud si mezi 10. prosincem až 10. lednem předplatíte jakoukoliv úroveň předplatného PlayStation Plus na 12 měsíců, odmění vás kredity na tutéž filmovou platformou.

Další podrobnosti o všech zmíněných akcích a nabídkách naleznete na oficiálním blogu PlayStationu. Oslavy 30. výročí se Sony rozhodla převést i do reálného světa – kupříkladu v Londýně se fanoušci a fanynky konzole mohou svézt speciálním vagónem metra se sedačkami ozdobenými moketem s ikonickými symboly PlayStationu.