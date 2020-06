PlayStation Plus slaví desáté výročí, dostanete basket a Laru

30. 6. 2020 9:47 | autor: Šárka Tmějová

Program PlayStation Plus poprvé spatřil světlo 29. června 2010, což u předplatného s hrami zdarma znamená jeden titul oproti standardní dvojmístné nabídce navíc. Všichni předplatitelé si tak v období od 7. července do 3. srpna budou moct do své knihovny přidat hned trojici titulů.

Prvním z nich je loňský basketbal NBA 2K20, který vzbudil pozornost primárně tím, jak moc je prošpikovaný mikrotransakcemi. Hlavně díky nim se stal druhým nejvýdělečnějším titulem loňského roku, protože základní hra pro většinu hráčů nebyla ani zdaleka tou nejdražší položkou, jako jí byly spíš balíčky z režimu MyTeam.

Druhou červencovou hrou z PS Plus je pak Rise of the Tomb Raider, druhý díl obnovené série s archeoložkou Larou Croft v hlavní roli. Vydává se v něm na zamrzlou Sibiř pátrat po tajemném a velmi mocném artefaktu, o který se musí poprat se zlovolnou organizací Trinity.

zdroj: Archiv

Trojici uzavírá hororové interaktivní drama Erica o mladé dívce ztrápené nočními můrami o vraždě jejího otce. Eričiny vzpomínky na dětství se prolínají s její současností a je jen na vás, jestli z náznaků dokážete rozklíčovat, co se tehdy vlastně stalo skrze náročná rozhodnutí a z nich plynoucí větvení.

zdroj: Archiv

V souvislosti s desátým výročím PS Plus si budete moct stáhnout také speciální téma pro konzoli PS4. Pokud o předplatném teprve uvažujete, možná vás přesvědčí nadcházející víkendové hraní zdarma – 4. a 5. července si budete moct vyzkoušet online multiplayer na PlayStationu bez nutnosti za členství platit.