Plán na záchranu Destiny 2? Crossover se Star Wars a dva datadisky ročně

7. 5. 2025 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Zní to šíleně, ale Bungie to myslí vážně. Studio, které v poslední době zápasí s kritickými reakcemi i personálními škrty, představilo smělý plán pro budoucnost Destiny 2 – Fate Saga, která bude trvat několik let a nabídne dvě rozšíření každý rok. A ano, jedno z nich je plnohodnotný crossover se Star Wars.

Prvním přírůstkem bude The Edge of Fate, vycházející 15. července. Hráči se podívají na planetoid Kepler, kde se postaví padlým korzárům a Vexům, získají nové schopnosti díky temné hmotě a budou si moct vylepšovat výbavu až na pět úrovní. Zbroj navíc dostane setové bonusy a přepracované statistiky.

Druhé rozšíření Renegades vyjde 2. prosince 2025 a přinese to, co se může zdát jako splněný sen... nebo absolutní kýč: světelné meče, kosmetické předměty inspirované Darth Vaderem, Kylo Renem a Grievousem. Vývojáři sice tvrdí, že jde o klíčovou součást příběhu Fate Ságy, ale část fanoušků už teď kroutí hlavou. Co si budeme, vypadá to jako na sílu naroubovaný fan service, který chce získat pár laciných hlasů fanoušků.

Další rozšíření přijdou v roce 2026. Shattered Cycle v létě a The Alchemist v zimě. To znamená, že Bungie nově přejde na model dvou expanzí ročně. Jde o ambiciózní krok, který má hře vrátit dech po letech úpadku. Zda to bude stačit na návrat starých hráčů, ukáže čas. Zatím to ale vypadá, že studio sází všechno na jednu kartu, která se leskne ve svitu světelného meče.