Phil Spencer je nadšený, že může přemýšlet o budoucnosti StarCraftu a Warcraftu

8. 11. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Microsoft před dvěma týdny oznámil návrat k opuštěné sérii Age of Mythology, která se dočká remasteru a nové hry pro mobilní telefony. Zároveň uplynulo 25 let od vydání legendárních Age of Empires a u této příležitosti web Wired vyzpovídal šéfa Xboxu Phila Spencera.

O Ageích se tu ale bavit nebudeme. Místo toho si povíme o jedné z možných budoucností, v níž připravované spojení Microsoftu s Activision Blizzard znamená oživení dalších dávných značek, ať už je řeč o StarCraftu, či Warcraftu.

Spencer bohužel neřekl nic vyloženě konkrétního, protože k tomu není oprávněný, ale sám za sebe vyjádřil nadšení pramenící z toho, že mu akvizice vůbec umožní sednout si s týmy z Activisionu a Blizzardu a pobavit se s nimi o starších hrách z jejich katalogu. A o tom, zda by se v některém případě neobjevila příležitost pro něco nového.

„Teď nemám žádné konkrétní plány, protože nemohu vyloženě pracovat s týmy. Ale StarCraft byl zásadním okamžikem v herním světě, že? Z pohledu esportu, z pohledu RTS na konzolích i z pohledu samotného vyprávění příběhu v tomto žánru,“ prozradil Spencer v rozhovoru s Wired.

Následně dodal: „Takže se této otázce vyhnu tím, že řeknu, že to není něco, na čem bych teď mohl aktivně pracovat. Ale myšlenka, že bych mohl přemýšlet o tom, co by se s těmito sériemi mohlo stát, je pro mě jako pro někoho, kdo strávil hraním těchto her spoustu hodin, pěkně vzrušující.“

Sice se tedy nedozvídáme prakticky nic o budoucnosti velkých herních značek, které se pod křídly Activision Blizzard nijak nerozpínají, ale i tak je příjemné vědět, že je to něco, co Spencera zajímá. Jakmile bude akvizice dokončená, možná se začne blýskat na nové hry.