Pedro Pascal o nové epizodě seriálu The Last of Us: „Jsem ve fázi popírání“

23. 4. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pedro Pascal, který v seriálu The Last of Us z produkce HBO ztvárnil Joela, se podělil o své pocity z druhé epizody nové série, která si svou premiéru odbyla nad ránem v pondělí. Rozhovor obsahuje zásadní spoilery ke druhé epizodě / herní předloze.

Druhá epizoda druhé řady seriálu The Last of Us přinesla okamžik, který znalci herní předlohy nějaký čas očekávali, a přesto nebylo snadné ho sledovat. Emocemi nabitá scéna s golfovou holí rozvířila diskuzi nejen mezi diváky a hráči předlohy, ale silně zapůsobila i na samotného Pascala, představitele Joela.

V rozhovoru pro Entertainment Weekly herec přiznal, že ani s vědomím, co jeho postavu čeká, nebylo pro něj snadné se s Joelovou smrtí vnitřně vyrovnat. „Jsem ve fázi aktivního popírání,“ prohlásil Pascal. „S přibývajícím věkem si uvědomuju, že mám tendenci popírat, že je něco definitivní. Vím, že se s mnoha lidmi z natáčení budu vídat dál, ale už nikdy ne za těchto okolností. Nerad na to myslím, protože mě to vždy rozesmutní.“

Herec zároveň ocenil, jakým příběh The Last of Us zasáhl divácké i hráčské publikum: „Cítím ohromný respekt k tomu, jak hluboce jsou lidé schopní se ponořit do příběhů her, seriálů, filmů či knih. Sám jsem párkrát mrskl knihou přes celou místnost, když mě její příběh zasáhl.“

zdroj: HBO

Scéna, která se vedle útoku na Jackson stala těžištěm druhé epizody, prošla v adaptaci menšími úpravami oproti původnímu momentu z The Last of Us: Part II. Tvůrci do ní vložili několik nových detailů, které prohlubují emocionální dopad a výrazně staví na hereckém výkonu Belly Ramsey.

Showrunner Craig Mazin v rozhovoru pro Variety přiblížil, že klíčovou změnu zapsal do scénáře už v první verzi. „Ellie nakopali do žeber, je evidentně hodně zraněná a v tu chvíli nevěří, že přežije. Neleze k němu jen proto, aby se rozloučila. Chce s ním být až do konce, proto ho bere za ruku“ vysvětlil Mazin s odkazem na silné herectví Ramsey. „Bella... to se těžko popisuje slovy.“

Tvůrčí tým HBO již potvrdil, že se seriál dočká i třetí řady, která bude dál rozvíjet události z The Last of Us: Part II. Aktuální druhá série herní pokračování v úplnosti pokrýt nestihne.