Pathfinder, Tyranny a Field of Glory v jednom šťavnatém, dostupném balení

19. 5. 2022 12:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

A je tady další balíček her od Humble Bundle. Pokud tato slova slyšíte neradi, tak radši okamžitě odejděte, protože hrozí, že z vás tento pekelný obchod vytáhne další peníze.

Jste tu? No dobrá. Byli jste varováni. Tím pádem se nechte zlákat na Battles of Yore Bundle, zajímavý mix kvalitních RPG a strategií.

Začněme možností, že se rozhodnete utratit všehovšudy 1 dolar, tedy nějakých 24 korun. To vám postačí na dvě hry. Jednou z nich je famózní cRPG Tyranny v deluxe edici, které vyniká tím, že hrajete za ty zlé. V našem nedávném žebříčku nejlepších fantasy cRPG se z 22 kandidátů umístilo na 5. místě. Druhou hrou na této úrovni je arénová střílečka Crossbow: Bloodnight.

Pokud sáhnete trochu hlouběji do peněženky a obětujete na oltář konzumerismu 175 korun, získáte k těmto hrám další dva kousky. Na jedné straně je to krásně malovaná strategie Plebby Quest: The Crusades z dob křížových výprav, na straně druhé starší fantasy RPG Ember.

No a konečně za plnotučných 280 korun si k tomu přihodíte ještě výborné RPG Pathfinder: Kingmaker v Enhanced Plus edici spolu s rozšířeními Royal Ascension a The Wildcards (hře patří 12. příčka našeho žebříčku).

Dále je tu komplexní tahová strategie Field of Glory: Empires, která zdárně simuluje vše, co patří k starověké civilizaci, a nakonec ještě Gordian Quest, což je variace na Slay the Spire a Darkest Dungeon. Tak za kolik zahučíte tentokrát?