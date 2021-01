Path of Exile 2 nevyjde letos, ale masivní rozšíření pro jedničku čekejte už za týden

8. 1. 2021 13:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Grandiózní rozšíření Echoes of the Atlas pro Path of Exile ustoupilo prosincovému vydání Cyberpunku 2077, po odkladu ale dorazí už za týden. Konkrétně 15. ledna pro PC, 20. ledna potom na konzole.

Významně se tak zvětší endgame, kam přibude několik nových prostředí a půjde o ochutnávku Path of Exile 2, s nímž bude jednička sdílet část obsahu pro pokročilé hráče. Datadisk otestuje vaši schopnost obstát proti těm nejtužším nepřátelům a také proti karpálnímu tunelu, jde totiž o jednu z těch frenetičtějších diablovek.

Když už mluvíme o Diablu, zdá se, že studio Grinding Gear Games s vydáním pokračování čeká na svůj předobraz od Blizzardu. Šéf studia Chris Wilson v telefonickém rozhovoru pro PC Gamer prozradil, že Path of Exile 2 s největší pravděpodobností nevyjde letos. Ani Diablo IV podle Blizzardu prý nemáme čekat letos: Ačkoliv hra vypadá v prezentovaných materiálech docela hotově, nemá stanovený ani předběžný rok vydání a Blizzard se v jejím případě neuchyluje k používání slůvka „soon“, které z předchozích zkušeností může značit pár dní i pár let.

Možná ale není třeba obě oznámení propojovat, podle Wilsona za zdržení může primárně koronavirus. Studio totiž sídlí na Novém Zélandu, který skrz přísná opatření do země prakticky nikoho nepouští, a tým má tak problém s náborem zaměstnanců ze zahraničí.

Vývoj postupuje pomalu a v letošním roce toho chtějí vývojáři stihnout co nejvíc, což ale znamená, že teprve na konci 2021 budou mít lepší představu o časovém okně, kdy Path of Exile 2 pravděpodobně vyjde. Práce z domova prý zpomalila i vývoj rozšíření Echoes of the Atlas – nijak zásadně, ale i tak šlo prý o faktor v prosincovém odkladu, za který tedy nemůže jen Cyberpunk.