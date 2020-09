Olbřímí update No Man’s Sky vylepšuje snad každý aspekt a přidává miliony planet

23. 9. 2020 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

S dalším velkým updatem se No Man's Sky zásadně proměňuje a jak před pár dny slibovali sami vývojáři, skutečně se dále vyvíjí. Tentokrát ale nejde o úplně nový prvek, jakým byly kdysi základny, mechové a další stěžejní milníky letitého vývoje. Tentokrát se sahalo snad na vše staré a omladilo se to, a i když se to může zdát nemožné, značně se to i rozšířilo.

Ať už dnešní aktualizaci hodláte říkat 3.0, nebo Origins, jedno je jisté – jde skutečně o takový nový začátek No Man's Sky. Hra odteď bude mnohonásobně plnější než kdy předtím, svět stojící na procedurálním generování bude mnohem variabilnější a každá návštěva jedné z mnoha a mnoha planet zajímavější.

Planet je taky mnohem víc. Bavíme se tu o milionech nových těles, na jejichž površích narazíte na dříve nevídanou faunu a flóru, jiné počasí a podobně. Připravte se například na hory, které jsou čtyřikrát větší než vrcholky dosavadních planet, či monstrózní chrámy.

Stávající planety rovněž nezůstanou beze změny, i když jejich charakter se zachová. Nemusíte se proto bát, že byste přišli například o svoji základnu. Ale budete například překvapení z mnohem hustší vegetace a obecně ještě barevnější přírody, aby byla každá planeta skutečně jedinečná.

Tvůrci kromě vizuální stránky planet upravili i jejich atmosféru, pohráli si s mračny, jejichž barva nyní odpovídá podmínkám panujícím na zemi, velmi horké planety mohou dokonce hořet, jejich povrch provrtávají obrovští píseční červi (mrk mrk), revitalizací prošlo uživatelské rozhraní s kompletně předělaným menu, přibyly možnosti foto módu, došlo k vychytání spousty chyb a mnoho, opravdu mnoho dalšího.

Budu se opakovat, ale No Man's Sky dostává od vývojářů takový servis, jakého se dočká jen hrstka vyvolených her. A stále, čtyři roky po vydání, se to obejde bez jediného DLC, na kterém by se studio Hello Games mohlo přiživit. Tomu se říká oddanost vlastnímu produktu a vlastní komunitě.