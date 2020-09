No Man’s Sky dostane další update, který přinese nový začátek

21. 9. 2020 12:55 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Vesmírný sandbox No Man's Sky dostal před čtyřmi roky svůj první velký update Foundation a od té doby se dočkal dalších 11 významných aktualizací, které posunuly hratelnost zase o kousek dál. Hra se každým rokem stává plnější a komplexnější a už tento týden se má opět rozrůst o update nazvaný Origins.

Jak už název napovídá, půjde o nový začátek, akorát v tuto chvíli nevíme čeho. Bude to každopádně další velký update, i když z celkového hlediska prý půjde o „malý krůček na dlouhé cestě“. Také vám to zní tak, že se celé No Man's Sky začne měnit, dále vyvíjet?

Podrobné představení novinek by mělo dorazit během několika málo dnů.