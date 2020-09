Tvůrci No Man‘s Sky chystají nový velký projekt

3. 9. 2020 15:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jen těžko se věří tomu, že od vydání No Man‘s Sky uplynuly už čtyři roky. Jistě si ještě pamatujete nemalá očekávání, jaká hra před svým vydáním vzbuzovala (dílem i kvůli nepříliš taktickým vyjádřením šéfa vývojářského studia Seana Murraye) a také na velmi kontroverzní přijetí, jehož se nakonec dočkala.

Autoři z Hello Games ovšem na svůj opus magnum nezanevřeli a v průběhu let z něj dokázali vykřesat to, co měli původně v úmyslu, a patrně i ještě něco navíc. V současné době hra podporuje onen kýžený multiplayer, stavění základen, a dokonce si ji můžete zahrát i ve VR. Roky podpory se nakonec vyplatily, a i když No Man's Sky už asi nikdy nikdo neodpáře onen nevydařený launch, v současné době jde o hru, kterou stojí za to aspoň zkusit.

V rozhovoru pro server Polygon se ovšem Sean Murray nevracel do minulosti a rozpovídal spíše o pohledu do budoucna. Minulý týden Hello Games vydali malý titul The Last Campfire, který je kromě PC a konzolí k dispozici i na Apple Arcade. Na svědomí jej mají pouze tři členové týmu, který celkem čítá šestadvacet hlav. Murray podotýká, že když v herní branži začínal pod křídly EA, dělal prakticky výhradně samá pokračování. A i když i prvotina Hello Games, kaskadérská arkáda Joe Danger, se pro masivní úspěch dočkala druhého dílu, Murrayův cíl leží v kreativitě a nových zážitcích.

Zmiňuje, že před startem vývoje No Man‘s Sky prožíval úzkost z toho, že si dost možná nikdy nesplní svůj sen o vytvoření unikátní hry. A i když mělo No Man's Sky trnitou cestu a Murray uznává, že komunikace nebyla úplně optimální, zároveň namítá, že kdyby hra vyšla jako běžný nezávislý titul bez všeho hypu kolem, možná by se k ní řada aktuálních největších fanoušků nikdy nedostala.

Hello Games nyní pracují na dalším ambiciozním projektu o velikosti No Man‘s Sky. Zatím o něm prakticky nic nevíme a Murray sám je zjevně na vážkách ohledně toho, jak jej bude v budoucnu prezentovat. V současné době si díky úspěchu předchozí hry může studio dovolit trochu volnější tempo a není už v pozici mnoha jiných indie vývojářů, jejichž úspěch či neúspěch závisí na tom, zda dokáží zaujmout hráče v prvních několika vteřinách.

Jsem zvědavý, jak Hello Games zúročí zkušenosti nejen z vývoje, ale i z komunikace kolem No Man‘s Sky a zda se novince podaří překonat nepříjemnou pověst. Na konkrétní představu o tom, co vlastně australské studio tvoří, si budeme ale muset ještě nějaký čas počkat.