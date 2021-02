Odstartoval festival her na Steamu. Vyzkoušejte Happy Game, Little Nightmares II a další

4. 2. 2021 11:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

První letošní Steam Festival je tady a s ním i pořádná porce demoverzí očekávaných, ale i zcela nečekaných her. Jde o unikátní příležitost vyzkoušet si a objevit nadcházející hry, jejichž demoverze jsou dostupné pouze po čas festivalu, tedy do příštího úterý. Mezi hrami se najdou větší i menší tituly zahraniční i české produkce.

U Čechů rovnou začněme – zde nás zastupuje studio Amanita Design se svou chystanou hororovou hrou Happy Game, která bude zjevně velmi psychedelická. Mezi větší vyhlížené tituly patří rovněž hororová plošinovka Little Nightmares 2, jejíž plné vydání je už za dveřmi. A v rámci hororu si můžete vyzkoušet třeba ještě eroticky laděný Lust from Beyond.

A teď k něčemu veselejšímu. Zdalipak si vzpomenete, čím nás v minulosti zaujala adventura Lost Words: Beyond the Page? Nebudu vás trápit. Láká nás tím, že na ní pracuje dcera Terryho Pratchetta. Objevují se i dvě hry, o nichž jsme psali zrovna včera – simulace vaření lektvarů Potion Craft: Alchemist Simulator a budovatelská strategie s nesvářenými rasami Distant Kingdoms.

Za sebe ještě upozorním na pár dalších her, které by mohly stát za vaši pozornost. Timberborn je budovatelská strategie s automatizací výroby, v níž spravujete osadu bobrů, a tedy předně budujete obří hráz zadržující vodu a generující elektřinu. Skvělý nápad!

Glitchpunk je prakticky GTA 2 v moderním hávu a s kyberpunkovým zasazením, Dorfromantik vypadá jako kouzelná budovatelská strategie s prvky puzzlů, Roguebook se sice tváří jako další kopírka Slay the Spire, ale dělá na ní tvůrce Magic: The Gathering Richard Garfield, což by možná mohlo stát za hřích, a nakonec milovníci SnowRunnera a jemu podobných by mohli dostat chuť na licencované závody Heavy Duty Challenge.

Demoverzí na Steamu je mnohem víc, tak se neváhejte tou záplavou sami prohrabat a objevit kousky vyvíjené třeba přímo pro vás.