Oceňovaný hudební producent BloodPop zakládá herní studio

16. 3. 2023 7:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

BloodPop, vlastním jménem Michael Tucker, je úspěšný producent popové hudby. Svými producentskými i textařskými schopnostmi se podepsal pod tvorbu takových jmen, jako jsou třeba Lady Gaga, Britney Spears, Justin Bieber, Beyoncé či Madonna. Jeho portfolio se může pochlubit čtrnácti nominacemi na různé hudební ceny, mezi nimi i na dvě Grammy. Dvakrát pak i zvítězil – v obou případech se o to postarala píseň Hold my Hand od Lady Gagy.

Uvidíme, zda se s podobnou vervou dokáže prosadit i v jiném zábavním průmyslu. Formace jako taková se dala dohromady už zhruba před dvěma roky, ale BloodPop teprve nyní oficiálně oznámil existenci nového studia: Jmenuje se Genpop Interactive a jeho mottem bude snaha „posunout vpřed další generaci hudební, módní i herní kultury“.

O to, aby to neskončilo jen u planých řečí, se má postarat sestava více než pětadvaceti vývojářů, které BloodPop nabral napříč herním průmyslem, a získal tak zaměstnance se zkušenostmi s prací na titulech jako Red Dead Redemption II, Cyberpunk 2077 či Halo Infinite. Skvadra se bude ještě rozrůstat – studio momentálně hledá designéra uživatelského rozhraní, manažera značky a testery.

Hra, na níž nové studio pracuje, zatím nemá jméno, ale prý už je v hratelné pre-alfaverzi. Bude se jednat o hrdinskou střílečku z pohledu třetí osoby s „novátorskými mechanikami pohybu i boje“ zaměřenou na mladé hráče.

„Dnes, kdy neochota etablovaných společností pouštět se do rizika ústí v předvídatelné znovuvydávání stejných značek a parazitování na nostalgii mileniálů, generace Z touží po nových značkách, které ji osloví,“ komentoval to BloodPop. Nic dalšího, krom artworku ze záhlaví článku, o chystaném projektu zatím nevíme.

Spoluzakladatel nového studia, Aubrey Tennant, který dříve figuroval například na vysoké producentské pozici v Bandai Namco, k chystané hře dodává: „Věříme, že máme jedinečnou pozici, abychom pozměnili žánr stříleček pomocí rozvrstveného sociálního světa, který se bude měnit podle zpětné vazby hráčů. Nemůžeme se dočkat, až se v příštích měsících podělíme o víc.“

Zkušený personál by byl. A finance, zdá se, taktéž – do studia investoval například fond Makers Fund či japonská společnost Good Smile Company. Nezbývá než popřát hodně zdaru a doufat, že nová parta přijde s něčím, co bude stát za řeč. Ačkoliv, vzhledem k cílové skupině a naznačenému stylu si jsem celkem jistý, že si to osobně nechám ujít a budu se raději dále utápět ve své mileniální nostalgii. Ale každému, co jeho jest.