Filmová produkční společnost Blumhouse zakládá herní divizi

23. 2. 2023 13:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Produkční společnost Blumhouse má portfolio složené téměř výhradně ze snímků z poněkud temnějšího a strašidelnějšího soudku. Platí to, ať už se zaměříme na The Lords of Salem z roku 2010, několik dílů Paranormal Activity, psychologický horor Get Out z roku 2017, letošní sci-fi horor M3GAN, franšízu The Purge, v jejímž rámci už spatřilo světlo světa pět filmů a dvě řady seriálu, či chystaný démonický horor The Exorcist (neplést se stejnojmenným a překvapivě kvalitním seriálem, který ve Foxu, jak je jejich dobrým zvykem, nepochopitelně zařízli po dvou řadách).

Rovněž došlo k drobnému kontaktu s hrami – pracuje se i na dosud blíže nepředstaveném snímku na motivy herního hororu Five Nights at Freddy's.

zdroj: Scott Cawthon

Firma má evidentní talent vykřesat z mála hodně, většina jejích snímků si totiž vystačila s miniaturním rozpočtem, ale může se pochlubit klidně o několik řádů vyššími tržbami. Jako příklad za všechny poslouží první Paranormal Activity, jehož tvorba přišla na patnáct tisíc dolarů a snímek pak utržil téměř dvě stě milionů dolarů.

Podobné nadání se určitě bude hodit i při podnikání v novém odvětví. Firma oznámila založení herní divize Blumhouse Games, která „naváže partnerství s nezávislými vývojáři, aby skrze originální, hororové hry přivedla jejich tvůrčí vize k životu“.

Společnost tedy nehodlá měnit svou výrobní metodiku známou z filmů – bude se soustředit na nízkorozpočtové indie hry. V čele nového studia stane Zach Wood, vývojářský veterán, který spolupracoval na produkci Prey: Mooncrash, Twisted Metal či Bound.

Také třeba mimochodem koordinoval kontrolu kvality u Barbie Fashion Designer v roce 1996 a asistoval s produkcí Babes in Toyland, což, vzdor názvu, není porno, ale kolekce miniher pro děti z roku 1997. Ale počítám, že za tím už se s přílišným nadšením ohlížet nebude. Co už, každý jsme museli někde začít.

O finance studia se pak bude starat Don Sechler, bývalý finanční šéf ze Sony. Nová formace zatím neohlásila žádný konkrétní herní projekt, ale minimálně o materiál nouze jistě nebude. Kdyby náhodou došly původní nápady, hororových značek, o které se Blumhouse Games budou moci opřít, mají k dispozici přehršel. Uvidíme, s čím se nakonec vytasí.