Obsidian odhalil své středověké detektivní RPG Pentiment

12. 6. 2022 21:21 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během tiskové konference Xboxu a Bethesdy se ukázal nový, byť spekulacemi dlouho opředený projekt studia Obsidian. Vývoj stylizovaného 2D RPG Pentiment vede Josh Sawyer, autor Fallout: New Vegas a Pillars of Eternity, přičemž má být určitou odpovědí na detektivní hit Disco Elysium.

Pentiment vás vezme do středověku, konkrétně 16. století v Bavorsku, kde si nezahrajete za hrdinného rytíře či snad vládce, nýbrž za prostého umělce Andrease Malera, který na opatství Kiersau touží dokončit svůj manuskript. Přitom se ovšem zamotá do vyšetřování série vražd. S Andreasem prožijete více než 25 let, kdy budete vyslýchat prosté rolníky, zlodějíčky, řemeslníky, mnichy, jeptišky, vznešené pány, a dokonce i světce, abyste krvavému tajemství přišli na kloub.

zdroj: Obsidian Entertainment zdroj: Obsidian Entertainment

Při řešení vražd budete mít volnou ruku, stejně jako si můžete do určité míry upravit i Malerovu osobnost – bude ochlastou, který důkazy sbírá po hospodách, ctnostným mužem, anebo bude drby sbírat v ženském kruhu u kolovrátku? Volba je na vás, ale dejte si pozor, koho obviníte, protože tím názor komunity z alpské vesničky můžete ovlivnit na léta dopředu.

zdroj: Obsidian Entertainment

Pentiment vyjde letos v listopadu na PC, Xbox One a Xbox Series X/S, od prvního dne bude dostupná v předplatném Xbox Game Pass.

Vedle toho v průběhu tiskové konference Obsidian oznámil plnou verzi svého survivalu se zmenšenými dětmi Grounded.