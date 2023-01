Obsidian měl vytvořit hru na motivy druhého Avatara

24. 1. 2023 11:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Pokladny kin už od konce minulého roku drancuje Avatar: The Way of Water od Jamese Camerona. Slavný režisér opět dokázal, že dokáže vystavět opravdu působivý blockbuster a proměnit jeho uvedení v událost, která naplní jinak prázdné sály.

Na úspěch značky chce ve videoherních vodách navázat i Ubisoft, který už nějakou tu dobu připravuje Avatar: Frontiers of Pandora, akční adventuru s kamerou z pohledu vlastních očí, která se hráče a hráčky chystá zavést do zatím neviděných koutů Pandory. Hra by měla vyjít v letošním roce, ale vzhledem k dění posledních dní není vůbec nic jisté.

I proto je informace o tom, že se k licenci mohlo dostat studio Obsidian Entertainment, poněkud hořká. Skutečnost prozradil samotný ředitel studia Feargus Urquhart v rámci rozhovoru pro web GamePressure (děkujeme PC Gameru). Rozhovor se samozřejmě dotkl budoucích plánů společnosti, která v herním průmyslu platí za experty na RPG, ale loni dokázala, že jí nejsou cizí ani jiná odvětví. Připomenout můžeme skvělý survival Grounded i detektivní adventuru Pentiment.

Potenciální projekt pod značkou Avatar nicméně v tomto případě není věcí budoucí, ale poměrně dávnou historií. „Tehdy jsme s nimi [s Jamesem Cameronem a studiem 20th Century Fox] mluvili o vytvoření hry na motivy Avataru 2. Ani nevím, jak to může být dávno. Možná osm, šest let zpátky, něco takového,“ říká Urquhart.

zdroj: PlayStation

Jak ukázal čas, jednání patrně nikam nevedla a my se tak nikdy nedočkáme hry z Pandory od tvůrců skvělých RPG, jako jsou Pillars of Eternity nebo Tyranny. Lze tedy pouze spekulovat o tom, jak by titul z této dílny mohl vypadat. Dovolím si tvrdit, že rozhodně ne špatně.

Není to navíc jediný případ, kdy měl Obsidian adaptovat filmovou látku, ve které měl prsty James Cameron. Před lety se podílel na projektu ze světa Vetřelce, jehož následné zrušení notně přispělo k mizerné finanční situaci, kdy mělo studio těsně před bankrotem. Od něj ho zachránil crowdfunding, na Kickstarteru tehdy zkusilo štěstí s prvním dílem Pillars of Eternity.

Naštěstí všechno klaplo a tvůrčí celek nám i nadále může přinášet další skvělé hry, nyní pod taktovkou Microsoftu, který studio koupil v roce 2018. Jak to ale vypadá, mezi těmi budoucími hrami se neobjeví další Fallout, protože Urquhart v rozhovoru upřesnil, že na další hře z tohoto univerza v Obsidianu skutečně nepracují a ani nad ní nepřemýšlí. Škoda.