Obléhání Paříže v Assassin's Creed Valhalla započalo, sledujte trailer

13. 8. 2021 12:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste se ani po dohrání Assassin's Creed Valhalla a prvního rozšíření Wrath of the Druids pořád nenabažili vikinských dobrodružství, už patrně s Eivor(em) pleníte Francii a obléháte Paříž. Včera totiž pro aktuální asasíny Ubisoft vydal druhé velké rozšíření, The Siege of Paris.

Francie 9. století, respektive přesněji Západofranská říše, není úplně poklidné a idylické místo. Eivor sem ze své ostrovní říše přijíždí na pozvání dvou místních vojevůdců, Siegfrieda a Toky. Ti řeší probíhající konflikt s Karlem III. Tlustým, který by nejraději všechny Vikingy vyhnal a jeho nevypočitatelnost by mohla ohrozit i dění v Anglii. Tomu se musíte intrikami i vojenskou silou pokusit zabránit.

Eivor se stane v podstatě dvojitým agentem, který pracuje jak s, tak i proti zmíněnému králi. Datadisk přinese nový typ aktivity v podobě takzvaných infiltračních misí, inspirovaných misemi Black Box z Assassin's Creed Unity a Syndicate. V rámci nich musíte pečlivě naplánovat svůj postup a připravit si půdu na obzvlášť dramatické odpravení cíle.

Rozšíření je už nyní k dispozici na všech platformách, majitelé season passu jej přirozeně dostanou k dispozici bez dalších plateb. Dřívější spekulace naznačují, že by The Siege of Paris nemuselo být posledním příběhovým DLC, možná pro nás tedy Ubisoft má v zásobě ještě nějaké to překvapení. Jisté je, že podpora hry nekončí a i nadále se můžete těšit na pravidelné eventy a menší obsahové updaty.